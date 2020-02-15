Строительная афера: ушлые мошенники придумали новую схему обмана (видео)

Владельцы квартир в скандальном доме на Подоле за бесценок распродают свое жилье. Квартиры выставлены на продажу, пока окончательное решение о сносе незаконно построенных четырех этажей не принято.

Украинцев призывают воздержаться от сделок с недвижимостью в этом доме, иначе можно попасться на удочку аферистов. Об этом информирует ТСН.

Дом, на котором хотят нажиться мошенники, сначала называли ЖК "Престиж". Он должен быть восьмиэтажным, но без согласования с городом ему достроили еще четыре дополнительных пролета. Это возмутило киевскую власть.

Конфликт длился четыре года и уже в ноябре 2019 года суд разрешил снести незаконные четыре этажа, после чего владельцы квартир решили избавиться от них задешево.

Адвокат и по совместительству депутат Киевсовета Роман Марченко отмечает: "Это большая афера. Вопрос в том, что сейчас люди нашли вот такой полузаконный механизм, но и человек, который купит, столкнется с большими проблемами".

Покупать квартиры в данном доме - чрезвычайно рискованная инвестиция. Все разговоры о невозможности сноса этажей - выдумка, ведь власти столицы уже имели опыт сноса надстроек и ничего не помешает им сделать это в очередной раз.

Строительная афера - как не попасть на удочку мошенников