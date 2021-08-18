Что строго запрещено делать на Яблочный Спас, чтобы не навлечь беду

Яблочный Спас украинцы отметят уже 19 августа. В церковном календаре этот день связан с празднованием великого двунадесятого праздника Преображения Господнего. Главные традиции этот дня связаны с яблоками, которые, согласно приметам, до Спаса есть категорически нельзя.
Что еще запрещено делать в этот день - читайте ниже в нашем материале.
На Спас нельзя убивать насекомых, даже вредителей. Считается, что из-за этого на вас могут обрушиться ненастья.
Не ешьте освященные яблоки, пироги из них в одиночку. Разделите трапезу с близкими, угостите друзей, соседей, поделитесь с нуждающимися.
Поскольку праздник отмечается в дни Успенского поста (14-27 августа), в этот день нельзя употреблять продукцию животного происхождения, даже пироги пекут на основе растительных компонентов.
С постными днями связан и запрет на употребление алкоголя в этот день - разве что немного красного вина. Также 19 августа можно сделать исключение и позволить себе блюда из рыбы.
Откусите яблоко - если оно кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.
Загадайте желание перед тем, как откусить освященное яблоко, оно обязательно сбудется. Желание должно быть добрым и светлым, если задумать зло направленное против кого-то, оно вернется к вам бумерангом.
Ранее мы писали, что обязательно нужно освятить в храме на Яблочный Спас 19 августа, чтобы было счастье и достаток круглый год.