Что строго запрещено делать на Яблочный Спас, чтобы не навлечь беду

Главные запреты на Яблочный Спас

19 августа запрещено заниматься любой работой по дому - уборкой, стиркой, утюжкой, кроме приготовления пищи.

Воздержитесь от ремонта, строительных работ, починки поломанных предметов обихода.

Отложите в сторону рукоделие - шитье, вязание, вышивку.

Не ругайтесь, не выясняйте отношения, избегайте ссор и конфликтов. Этот день нужно провести с позитивными мыслями и поступками.

Из необычных ограничений на 19 августа можно встретить такие:

На Спас нельзя убивать насекомых, даже вредителей. Считается, что из-за этого на вас могут обрушиться ненастья.

Не ешьте освященные яблоки, пироги из них в одиночку. Разделите трапезу с близкими, угостите друзей, соседей, поделитесь с нуждающимися.

Поскольку праздник отмечается в дни Успенского поста (14-27 августа), в этот день нельзя употреблять продукцию животного происхождения, даже пироги пекут на основе растительных компонентов.

С постными днями связан и запрет на употребление алкоголя в этот день - разве что немного красного вина. Также 19 августа можно сделать исключение и позволить себе блюда из рыбы.

Погадайте на первом яблоке и загадайте желание

Откусите яблоко - если оно кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.

Загадайте желание перед тем, как откусить освященное яблоко, оно обязательно сбудется. Желание должно быть добрым и светлым, если задумать зло направленное против кого-то, оно вернется к вам бумерангом.