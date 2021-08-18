Що строго заборонено робити на Яблучний Спас, щоб не накликати біду

Головні заборони на Яблучний Спас

19 серпня заборонено займатися будь-якою роботою по дому - прибиранням, пранням, прасуванням, крім приготування їжі.

Утримайтеся від ремонту, будівельних робіт, лагодження поламаних предметів побуту.

Відкладіть в сторону рукоділля - шиття, в'язання, вишивку.

Не сваріться, не з'ясовуйте стосунки, уникайте сварок і конфліктів. Цей день потрібно провести з позитивними думками і вчинками.

З незвичайних обмежень на 19 серпня можна зустріти такі:

На Спас не можна вбивати комах, навіть шкідників. Вважається, що через це на вас можуть обрушитися негоди.

Не їжте освячені яблука, пироги з них на самоті. Розділіть трапезу з близькими, почастуйте друзів, сусідів, поділіться з нужденними.

Оскільки свято відзначається в дні Успенського посту (14-27 серпня), в цей день не можна вживати продукцію тваринного походження, навіть пироги печуть на основі рослинних компонентів.

З пісними днями пов'язаний і заборона на вживання алкоголю в цей день - хіба що трохи червоного вина. Також 19 серпня можна зробити виняток і дозволити собі страви з риби.

Поворожіть на першому яблуці і загадайте бажання

Відкусіть яблуко - якщо воно кисле - готуйтеся до труднощів, солодке - до радощів.

Загадайте бажання перед тим, як відкусити освячене яблуко, воно обов'язково здійсниться. Бажання повинно бути добрим і світлим, якщо задумати зло спрямоване проти когось, воно повернеться до вас бумерангом.