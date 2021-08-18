Що строго заборонено робити на Яблучний Спас, щоб не накликати біду

Яблучний Спас українці відзначать вже 19 серпня. У церковному календарі цей день пов'язаний зі святкуванням великого двунадесятого свята Преображення Господнього. Головні традиції цього дня пов'язані з яблуками, які, згідно з прикметами, до Спаса їсти категорично не можна.
Що ще заборонено робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.
На Спас не можна вбивати комах, навіть шкідників. Вважається, що через це на вас можуть обрушитися негоди.
Не їжте освячені яблука, пироги з них на самоті. Розділіть трапезу з близькими, почастуйте друзів, сусідів, поділіться з нужденними.
Оскільки свято відзначається в дні Успенського посту (14-27 серпня), в цей день не можна вживати продукцію тваринного походження, навіть пироги печуть на основі рослинних компонентів.
З пісними днями пов'язаний і заборона на вживання алкоголю в цей день - хіба що трохи червоного вина. Також 19 серпня можна зробити виняток і дозволити собі страви з риби.
Відкусіть яблуко - якщо воно кисле - готуйтеся до труднощів, солодке - до радощів.
Загадайте бажання перед тим, як відкусити освячене яблуко, воно обов'язково здійсниться. Бажання повинно бути добрим і світлим, якщо задумати зло спрямоване проти когось, воно повернеться до вас бумерангом.
Раніше ми писали, що обов'язково потрібно освятити в храмі на Яблучний Спас 19 серпня, щоб було щастя і достаток цілий рік.