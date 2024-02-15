Стрітення Господнє за старим стилем: головні традиції, прикмети і заборони цього світлого свята

Історія свята

За переказами, саме цього дня Діва Марія та Йосип принесли новонародженого Ісуса до храму, щоб подякувати Господу. У святині їх чекав Симеон Богоприємець, якому на той момент уже було 300 років. Таке довге життя йому Господь дав, щоб чоловік зміг побачити месію. Як тільки він взяв Ісуса на руки, то одразу помер. Цим він визнав у Христі Визволителя, про якого йшлося у пророцтві.

Перші згадки про це свято зустрічаються у релігійній літературі ще у III-IV столітті, але офіційно його визнали у Візантійській імперії у 542 році.

На це свято заведено йти до церкви й освячувати свічки. Їх зберігають протягом року та запалюють під час грози, щоб діти не боялися.

Наші предки до прийняття християнства відзначали у цей день Громовицю, Стріщення, Зимобір. У народі вірили, що цього дня зима зустрічається із весною. Кожна пора бореться за право ще панувати, тому на Стрітення часто погода дуже мінлива - то весна перемагає, то зима. Наші предки спостерігали за погодою і по ній робили прогноз на літо.

Прикмети дня

тепла та сонячна погода - весна буде теплою

дощовий день - літо буде спекотним, а якщо йде сніг - будуть заморозки пізньою весною

з даху капає вода - зима буде довгою

дме вітер - буде щедрий урожай плодових культур

іній на деревах - чекайте гарного врожаю гречки і картоплі

Що сьогодні не можна робити

лаятися, лихословити, конфліктувати, проклинати

відправлятися у далеку дорогу

вживати алкогольні напої

виливати воду, освячену воду на Стрітення

ходити у лазню

Молитва на Стрітення

"О, Всевишній Господи! Я прошу тебе подарувати мені щастя земне і благо духовне. Молю, почуй мене в цей світлий день, не відрікайся від мене, дай мені сил. Прости мене грішного і відпусти всі гріхи мої, бо каюся я і бажаю стати на шлях істинний, щоб бути ближче до тебе, мій Господь. Молю Тебе, подаруй мені щастя, благополуччя і радість в житті. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа". Амінь.