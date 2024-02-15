Сретение Господне по старому стилю: главные традиции, приметы и запреты этого светлого праздника

История праздника

По преданию, именно в этот день Дева Мария и Иосиф принесли новорожденного Иисуса в храм, чтобы поблагодарить Господа. В святыне их ждал Симеон Богоприемец, которому уже было 300 лет. Такую долгую жизнь ему Господь дал, чтобы он смог увидеть мессию. Как только он взял Иисуса на руки, то сразу умер. Этим он признал во Христе Спасителя, о котором говорилось в пророчестве.

Первые упоминания об этом празднике встречаются в религиозной литературе еще в III-IV веке, но официально его признали в Византийской империи в 542 году.

На этот праздник принято идти в церковь и освящать свечи. Их хранят в течение года и зажигают во время грозы, чтобы дети не боялись.

Наши предки до принятия христианства отмечали в этот день Громовицу, Стрещение, Зимобор. В народе верили, что в этот день зима встречается с весной. Каждая пора борется за право еще властвовать, поэтому на Сретение часто погода очень переменчива - то весна побеждает, то зима. Наши предки наблюдали погоду и по ней делали прогноз на лето.

Приметы дня

теплая и солнечная погода - весна будет теплой

дождливый день - лето будет жарким, а если идет снег - будут заморозки поздней весной

с крыши капает вода - зима будет длинной

дует ветер - будет щедрый урожай плодовых культур

иней на деревьях - ждите хорошего урожая гречки и картофеля

Что сегодня нельзя делать

ругаться, злословить, конфликтовать, проклинать

отправляться в дальний путь

употреблять алкогольные напитки

выливать воду, освященную воду на Сретение

ходить в баню

Молитва на Сретение

"О, Всевышний Господи! Я прошу тебя подарить мне счастье земное и благо духовное. Молю, услышь меня в этот светлый день, не отрекайся от меня, дай мне сил. Прости меня грешного и отпусти все грехи мои, ибо каюсь я и желаю стать на путь истинный, чтобы быть ближе к тебе, мой Господь. Молю Тебя, подари мне счастье, благополучие и радость в жизни. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". Аминь.