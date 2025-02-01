Стрітення Господнє 2025: найважливіші традиції і заборони великого свята

Історія свята

Свято Стрітення приурочено до дитинства Ісуса Христа, а саме принесення Марією та Йосипом немовляти до Єрусалимського храму. Це відбулося на сороковий день після Різдва.

Відповідно до тогочасних релігійних переконань, Марія мала принести в жертву та подяку Богові голубів (горлиць) або ягня - так жінка очищалась після народження дитини. Ягня найчастіше приводили заможні християни, тож Марія, яка не мала такої можливості, принесла двох білих голубок.

Йосипа та Марію в храмі зустрів Симеон Богоприємець, який присвятив немовля Богу. Коли Симеон узяв маленького Ісуса на руки, він назвав його Спасителем народів і Світлом для світу

Зустріч Симеона з Ісусом, тобто стрітення, символізує зустріч Старого і Нового завіту, а також людства з Богом. Свято нагадує про необхідність оновлення душі та важливість віри.

Традиції свята

Цього дня в храмах та церквах проводиться торжественна літургія, тож вранці віряни відвідують служби. На Стрітення зазвичай моляться про підтримку та щастя.

Одна з найголовніших традицій на Стрітення - освячення свічок у церкві. Їх освячували після води, запалювали в храмах і несли до осель. Пращури вірили, що ці свічки оберігають родину від злих умислів інших людей.

До того ж освячені свічки були оберегом від негоди та природного лиха, тому їх зберігали на покуті протягом року, або вплітали в дідухи. Свічку запалювали, якщо здіймалася буря або виникали складнощі при пологах.

Крім цього, в день Стрітення освячували воду. Вважалося, що тоді вона допоможе загоїти рани та врятувати від злої сили, а також захистить худобу. Раніше воду на Стрітення збирали з талих бурульок.

В народному календарі Стрітення вважалося зустрічі зими з весною та останнім днем зимових морозів. Тому з цього дня на санях не переїжджали ріки та не вирушали в далеку дорогу - інакше можна було потонути або застрягнути в бруді.

Що не можна робити на Стрітення

Стрітення вважається днем спокою та духовного очищення. Тому в це свято існують певні заборони.

Зокрема, не можна сваритися, злитися або лаятися. Будь-які негативні емоції затьмарюють суть свята. Крім цього, не слід вживати алкоголь та галасувати, а також відмовляти в допомозі нужденним.

Фізична робота та хатні справи, наприклад, прибирання або прання, є небажаними. Прибрати оселю необхідно за день до свята, а в Стрітення краще присвятити час спілкування з близькими або молитвами.

До того ж в цей день не можна вирушати у далеку дорогу або починати нові справи. Варто провести цей день з рідними.