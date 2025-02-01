Сретение Господне 2025: важнейшие традиции и запреты великого праздника

История праздника

Праздник Сретения приурочен к детству Иисуса Христа, а именно принесению Марией и Иосифом младенца в Иерусалимский храм. Это произошло на сороковой день после Рождества.

Согласно тогдашним религиозным убеждениям, Мария должна была принести в жертву и благодарность Богу голубей (горлиц) или ягненка - так женщина очищалась после рождения ребенка. Ягненка чаще всего приводили состоятельные христиане, поэтому Мария, которая не имела такой возможности, принесла двух белых голубей.

Иосифа и Марию в храме встретил Симеон Богоприимец, который посвятил младенца Богу. Когда Симеон взял маленького Иисуса на руки, он назвал его Спасителем народов и Светом для мира

Встреча Симеона с Иисусом, то есть сретение, символизирует встречу Ветхого и Нового завета, а также человечества с Богом. Праздник напоминает о необходимости обновления души и важности веры.

Традиции праздника

В этот день в храмах и церквях проводится торжественная литургия, поэтому утром верующие посещают службы. На Сретение обычно молятся о поддержке и счастье.

Одна из главных традиций на Сретение - освящение свечей в церкви. Их освящали после воды, зажигали в храмах и несли в дома. Предки верили, что эти свечи оберегают семью от злых умыслов других людей.

К тому же освященные свечи были оберегом от непогоды и природных бедствий, поэтому их хранили в углу в течение года, или вплетали в дидухи. Свечу зажигали, если поднималась буря или возникали сложности при родах.

Кроме этого, в день Сретения освящали воду. Считалось, что тогда она поможет заживить раны и спасти от злой силы, а также защитит скот. Ранее воду на Сретение собирали из талых сосулек.

В народном календаре Сретение считалось встречи зимы с весной и последним днем зимних морозов. Поэтому с этого дня на санях не переезжали реки и не отправлялись в дальнюю дорогу - иначе можно было утонуть или застрять в грязи.

Что нельзя делать на Сретение

Сретение считается днем покоя и духовного очищения. Поэтому в этот праздник существуют определенные запреты.

В частности, нельзя ссориться, злиться или ругаться. Любые негативные эмоции омрачают суть праздника. Кроме этого, не следует употреблять алкоголь и шуметь, а также отказывать в помощи нуждающимся.

Физическая работа и домашние дела, например, уборка или стирка, являются нежелательными. Убрать дом необходимо за день до праздника, а в Сретение лучше посвятить время общению с близкими или молитвам.

К тому же в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу или начинать новые дела. Стоит провести этот день с родными.