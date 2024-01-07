Стриптизер-путініст Тарзан "випадково" уподобав допис Міккі Рурка про допомогу Україні (фото)

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Так, Тарзан поставив лайк на відео американського актора, в якому той закликає допомогти херсонцям, що постраждали через війну Росії в Україні.

Хоча навіть субтитри в ролику були написані українською.

Швидше за все, Глушко навіть не заглиблювався в його суть, і уподобав допис випадково.

Адже ні для кого не секрет, що він є прихильником русского міра і підтримує агресію РФ.

Тарзан лайкнув допис Міккі Рурка про допомогу Україні (фото: instagram.com/mickey_rourke_)

Нагадаємо, ще у 2022 році мовчунка Корольова заявила, що готова відправити свого чоловіка-стриптизера воювати проти рідного народу.

Артистка примирилася з тим, що її обранця можуть забрати в армію, бо вважає, що "таке в них життя".