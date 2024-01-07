Стриптизер-путинист Тарзан "случайно" лайкнул пост Микки Рурка о помощи Украине (фото)

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Так, Тарзан поставил лайк на видео американского актера, в котором тот призывает помочь пострадавшим из-за войны России в Украине херсонцам.

Хотя даже субтитры в ролике были написаны на украинском.

Скорее всего, Глушко даже не углублялся в его суть, и лайкнул пост случайно.

Ведь ни для кого не секрет, что он является поклонником русского мира и поддерживает агрессию РФ.

Тарзан лайкнул пост Микки Рурка о помощи Украине (фото: instagram.com/mickey_rourke_)

Напомним, еще в 2022 году молчунья Королева заявила, что готова отправить своего мужа-стриптизера воевать против родного народа.

Артистка примирилась с тем, что ее избранника могут забрать в армию, потому что считает, что "такая у них жизнь".