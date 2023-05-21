Не стримав сліз: емоції Ломаченка після програшу потрапили на відео

Василь Ломаченко провів перший бій із жовтня минулого року. Його супротивником став американець Девін Хейні, абсолютний чемпіон у легкій вазі.

У напруженому бою український боксер поступився своєму супернику. Після 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу американцю: 115-112, 115-113, 115-113.

Програш дався Ломаченку нелегко – він не зміг стримати емоції та розплакався у роздягальні. Цей момент потрапив до об'єктивів телекамер.

"Дякую всім. Спочатку я хочу подякувати своєму Богу, Ісусу Христу. Також я дякую моїй команди: батьку, менеджеру, катмену, моїй родині, моїм друзям. І всім вам, друзі, дякую за підтримку. Чи виграв я бій? Я не хочу говорити про це. Усі люди бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що можу залишатися в боксі. Я в хорошій формі. Ще побачимось", - сказав український боксер після бою.

Він наголосив, що його суперник був сильним, але не найкращим. Також Ломаченко поділився своїми планами на майбутнє.

"Суперник був сильним. Девін Хейні - відмінний боєць, але не найкращий Р4Р боксер. А тепер я хочу повернутися додому, допомагати моїй Україні та моїй Українській православній церкві", - додав боксер.

Варто зазначити, що у 35-річного Василя Ломаченка на рахунку 17 перемог (11 – нокаутом) та всього 3 поразки на професійному рингу.