Не сдержал слез: эмоции Ломаченко после проигрыша попали на видео

Василий Ломаченко провел первый бой с октября прошлого года. Его противником стал американец Девин Хейни, абсолютный чемпион в легком весе.

В напряженном бою украинский боксер уступил своему сопернику. После 12 раундов, судьи единогласно отдали победу американцу: 115-112, 115-113, 115-113.

Проигрыш дался Ломаченко нелегко - он не смог сдержать эмоции и расплакался в раздевалке. Этот момент попал в объективы телекамер.

"Спасибо всем. Сначала я хочу поблагодарить своего Бога, Иисуса Христа. Также я благодарю мою команду: отца, менеджера, катмена, мою семью, моих друзей. И всех вас, друзья, спасибо за поддержку. Выиграл ли я бой? Я не хочу говорить об этом. Все люди видели, что произошло сегодня. Я думаю, что могу оставаться в боксе. Я в хорошей форме. Еще увидимся", - сказал украинский боксер после боя.

Он подчеркнул, что его соперник был сильным, но не самым лучшим. Также Ломаченко поделился своими планами на будущее.

"Соперник был сильным. Девин Хейни - отличный боец, но не лучший Р4Р боксер. А теперь я хочу вернуться домой, помогать моей Украине и моей Украинской православной церкви", - добавил боксер.

Стоит отметить, что у 35-летнего Василия Ломаченко на счету 17 побед (11 - нокаутом) и всего 3 поражения на профессиональном ринге.