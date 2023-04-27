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Стрілок точно не буде: ці секрети посадки цибулі допоможуть вам отримати добрий урожай

Як правильно посадити цибулю в землю (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Кінець квітня та травень – найкращий час для висадки в ґрунт багатьох овочевих культур. Саме в цей період городники пересаджують у землю цибулю. Часом цибуля дає стрілки й це засмучує багатьох городників.

Які секрети про посадку цибулі потрібно знати, щоб вона росла добре і не давала стрілок - читайте в матеріалі нижче.

Коли можна посадити цибулю

Насамперед потрібно дочекатися стабільної теплої погоди. Якщо ночі ще холодні або синоптики прогнозують заморозки, відкладіть посадку цибулі ще на кілька днів. Оптимальні умови для цибулі – коли земля вже достатньо прогрілася, а холод уже пішов.

Як висаджувати цибулю

1. Переберіть цибулини та видаліть неякісні. Візьміть дерев'яний або картонний ящик, насипте цибулини та просушіть тиждень у теплі (до +25 градусів).

2. Розчиніть у літрі води столову ложку солі. У цьому розчині тримайте цибулини 3:00. Сіль захищає від гниття та стимулює створення коренів.

3. Цибулини промийте і дайте воді стекти.

4. Полийте грядку для цибулі. Висаджуємо цибулини в теплий ґрунт (близько +20 градусів) та присипаємо землею.

Цибуля дуже любить вологу та тепло. А стрілки з'являються, коли рослина "боїться", що не вистачить сил сформуватися. Поки нарощується зелена маса, цибулю потрібно регулярно поливати.

Після поливу обов'язково розпушіть землю, щоб не з'явилася кірка. Нестача кисню також може викликати стрілки. А в пухкому і пухнастому грунті цибулинам легше буде рости.

До речі, раніше ми писали, коли у травні потрібно садити овочі та зелень.

А ще розповідали про те, які помилки під час посадки картоплі можуть залишити вас без урожаю.

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