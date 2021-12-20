Стрихарский наградил грамотой Рады президента СК "Добро"

За многие годы он воспитал не одно поколение детей, которым привил любовь к спорту.

"В рамках партнерского сотрудничества "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", президентом которой я являюсь и СК "Добро", наша ассоциация активно помогает в вопросах улучшения условий занятия спортом для детей, - сказал Стрихарский во время награждения. - Искренне благодарен Виталию Семеновичу за то, что он продолжает делать с таким рвением и безудержной энергией для развития детского спорта в Украине. Только объединив наши усилия, мы сможем развивать детский спорт в Украине!"