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Стрихарский наградил грамотой Рады президента СК "Добро"

Автор: Наталия Гурковская

19 декабря в Киеве состоялся детский турнир по боксу, посвященный Дню Святого Николая. В праздничной атмосфере, во время турнира наградили грамотой Верховной рады - Виталия Блюмина, который уже много лет является президентом СК "Добро".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу нардепа Андрея Стрихарского.

За многие годы он воспитал не одно поколение детей, которым привил любовь к спорту.

"В рамках партнерского сотрудничества "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", президентом которой я являюсь и СК "Добро", наша ассоциация активно помогает в вопросах улучшения условий занятия спортом для детей, - сказал Стрихарский во время награждения. - Искренне благодарен Виталию Семеновичу за то, что он продолжает делать с таким рвением и безудержной энергией для развития детского спорта в Украине. Только объединив наши усилия, мы сможем развивать детский спорт в Украине!"

Как сообщалось, ранее Андрей Стрихарский организовал чемпионат Киева по дзюдо для детей.

Также Андрей Стрихарский поспособствовал строительству нового стадиона в столице благодаря привлеченным инвестициям.

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Андрей Стрихарский