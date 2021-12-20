Стріхарський нагородив грамотою Ради президента СК "Добро"

За багато років він виховав не одне покоління дітей, яким прищепив любов до спорту.

"В рамках партнерської співпраці "Асоціації дитячого та юнацького спорту України" президентом якої я є та СК "Добро", наша асоціація активно допомагає в питаннях покращення умов зайняття спортом для дітей, - сказав Стріхарський під час нагородження. - Щиро вдячний Віталію Семеновичу за те, що він продовжує робити з таким завзяттям та нестримною енергією задля розвитку дитячого спорту в Україні. Тільки об‘єднавши наші зусилля, ми зможемо розвивати дитячий спорт в Україні!"