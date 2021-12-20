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Стріхарський нагородив грамотою Ради президента СК "Добро"

Автор: Наталія Гурковська

19 грудня в Києві відбувся дитячий турнір з боксу, присвячений до Дня Святого Миколая. В святковій атмосфері, під час турніру нагородили грамотою Верховної ради - Віталія Блюміна, який вже багато років є президентом СК "Добро".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку нардепа Андрія Стріхарського.

За багато років він виховав не одне покоління дітей, яким прищепив любов до спорту.

"В рамках партнерської співпраці "Асоціації дитячого та юнацького спорту України" президентом якої я є та СК "Добро", наша асоціація активно допомагає в питаннях покращення умов зайняття спортом для дітей, - сказав Стріхарський під час нагородження. - Щиро вдячний Віталію Семеновичу за те, що він продовжує робити з таким завзяттям та нестримною енергією задля розвитку дитячого спорту в Україні. Тільки об‘єднавши наші зусилля, ми зможемо розвивати дитячий спорт в Україні!"

Як повідомлялось, раніше Андрій Стріхарський організував чемпіонат Києва з дзюдо для дітей.

Також Андрій Стріхарський посприяв будівництву нового стадіону в столиці завдяки залученим інвестиціям.

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Андрій Стріхарський