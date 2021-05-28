Стрихарский поспособствовал строительству стадиона в столице благодаря привлеченным инвестициям

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский вместе с председателем депутатской фракции СН Давидом Арахамией открыли спортивный стадион при Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" в Дарницком районе Киева.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил в комментарии журналистам после открытия стадиона.

На открытии также присутствовали министр образования и науки Сергей Шкарлет, президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов и директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Василий Фелик.

По словам нардепа, открытие этого спортивного комплекса стало знаковым событием не только для студентов института, но и для всех жителей Дарницкого района Киева, которые отныне будут иметь возможность заниматься спортом круглосуточно благодаря новейшим технологиям и специальному освещению.

"Как председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также как председатель Ассоциации детско-юношеского спорта больше года всячески способствовал строительству этого масштабного спортивного комплекса. Ни копейки не было потрачено из государственного бюджета на строительство этого проекта благодаря инвестициям одного из самых социально-ответственных застройщиков столицы", - заявил Стрихарский.

Политик сообщил, что главной целью инициаторов проекта стало строительство крупнейшего стадиона в Киеве с современным акриловым покрытием не только для студентов института и других вузов, но и для всех жителей столицы, которые могли бы заниматься такими видами спорта, как футбол, баскетбол, большой теннис, легкая атлетика не только днем, но и ночью.

Сегодня произошло знаменательное событие. Вместе с председателем депутатской фракции "Слуга народа"в Верховной Раде Украины Давидом... Posted by Андрей Стрихарский on Friday, May 28, 2021

"И только благодаря совместным усилиям представителей власти, общественности и бизнеса нам удалось реализовать этот масштабный проект для нашей молодежи и всех жителей столицы. Этот спортивный комплекс может составить конкуренцию лучшим спортивным стадионам столицы", - отметил Стрихарский.

Во время церемонии открытия стадиона Андрей Стрихарский был награжден орденом "За заслуги" 3 степени национального университета "Одесская юридическая академия" за активное участие в популяризации спорта и воспитании студенческой молодежи.

"Наша команда политической силы "Слуга народа" делает все для того, чтобы создать лучшие условия нашим детям и молодежи для занятий спортом. Ведь это даст возможность воспитывать здоровую и крепкую нацию. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям молодежь будет отдавать предпочтение занятиям спортом на этом стадионе, что будет способствовать укреплению их здоровья", - подчеркнул Стрихарский.