"Стресовий період": астролог дала прогноз на 9 листопада і попередила про важливе

Прогноз астропогоди на 9 листопада

Досі триває період, в який нові рішення та важливі справи можуть не принести успіх. Соловйова радить відмовитися від авантюр і далеких подорожей.

"Критичний день зміни фази Місяця. Стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Проявлені егоїзм і гординя призведуть до поганих наслідків", - розповіла астролог.

"Не проявляйте негативні емоції. Неправильне використання енергії призведе до погіршення здоров’я. Кращий захист - духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції", - додала вона.

Експерт радить дотримуватися поточних справ, займатися рутинною працею. Вона наголосила на тому, що цього дня настає час справедливості, відданості, чесності, вірності обов’язкам.

"Допомагайте тим, хто цього потребує. Пробачайте тих, хто вас образив. Період, сприятливий для гармонізації відносин з оточуючими. Приділіть увагу родині та дітям, хатнім питанням", - радить астролог.

Гороско на 9 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

9 листопада - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям". Зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі.

Астролог нагадала, що Сатурн забезпечить щедрою винагородою тих, хто засвоює його уроки та гідно проходить крізь його випробування.

"Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність з релігійних міркувань. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими", - розповіла Соловйова.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо – про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - резюмувала вона.