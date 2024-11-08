Карти Таро назвали чотири знаки Зодіаку, які витягнуть щасливий білет вже цієї суботи

Які знаки Зодіаку витягнуть щасливий квиток та що їм обіцяє Таро-гороскоп на суботу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Риби

Цього дня ви зможете насолодитися результатами своєї праці. Зірки обіцяють вам щедрі подарунки від долі, які вас дуже приємно здивують. Однак не втрачайте пильність і приділіть час справам, які не можна відкладати в довгу скриньку.

Телець

Карти Таро радять навчитися визнавати помилки та не боятися починати все з чистого аркуша. Вже в суботу ви зможете отримати щасливий білет, завдяки якому вирішите свої проблеми та нарешті поставите на місце своїх ворогів. Дійте у вас буде неймовірний день.

Лев

Гороскоп на 9 листопада обіцяє вам доленосну зустріч. Поруч з вами може опинитися людина, на яку ви так довго чекали. Вона може стати вашим другом і навіть другою половинкою.

Стрілець

У суботу ви зможете зрозуміти, що робити далі. Настав час чудес та справжніх змін. Тепер все буде так, як ви хочете. Відпустіть минуле і навчитеся жити сьогоденням.