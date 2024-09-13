Стрес, вітаміни, генетика. Перукар розвіяла основні міфи про сиве волосся

Що треба знати про сиве волосся

Експертка розповіла, що у волосяних фолікулах є пігментні клітини, які виробляють меланін. Саме ця хімічна речовина, надає колір волоссю. З віком ці клітини починають вмирати.

Без пігменту нові прядки волосся стають світлішими і набувають різних відтінків сірого, сріблястого і майже білого кольору. Як тільки фолікул перестане виробляти меланін, він уже не буде створювати кольорові прядки.

"Ви можете говорити про появу сивини через напружену роботу або неслухняних дітей. Але здебільшого ваші гени визначають, наскільки рано і як швидко це станеться. Тож, якщо у когось із ваших батьків до 30 років була суцільна сива голова, велика ймовірність, що й у вас буде теж", - повідомила Руслана.

У середньому білі люди починають сивіти у віці близько 30 років. Азіати - після 30 років. До речі, афроамериканці зазвичай не помічають зміни кольору волосся до 40-річного віку.

Які проблеми зі здоров’ям роблять волосся сивим?

нестача вітаміну В12;

деякі рідкісні спадкові пухлинні стани;

захворювання щитоподібної залози;

вітіліго - стан, при якому руйнуються пігментоутворюючі клітини шкіри голови;

вогнищева алопеція.

Що може впливати на раптове посивіння

Стрес - це стан, при якому ваше волосся може випадати приблизно в 3 рази швидше, ніж зазвичай. А те, що знову відростатиме часто може бути сивим, а не першопочаткового кольору, зауважила перукар.

Руслана також розказала, що є дослідження, що курці в 2,5 раза частіше сивіють до 30 років, ніж ті, хто не курить. А ще це може зробити сріблясто-сірий колір сивини жовтим.