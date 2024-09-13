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Стресс, витамины, генетика. Парикмахер развеяла основные мифы о седых волосах

Фото: Парикмахер рассказала, почему волосы седеют
Автор: Людмила Жукова

Седые волосы - это волосы, которые потеряли свой природный пигмент, из-за чего приобрели бело-серый или серебристый цвет. Основной причиной появления седины является снижение выработки меланина - пигмента, определяющего цвет волос, кожи и глаз.

О главных мифах о седых волосах рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на парикмахера и стилиста по волосам Руслану Белу в Instagram.

Что нужно знать о седых волосах

Эксперт рассказала, что в волосяных фолликулах есть пигментные клетки, которые вырабатывают меланин. Именно это химическое вещество придает цвет волосам. С годами эти клетки начинают умирать.

Без пигмента новые прядки волосы становятся светлее и приобретают различные оттенки серого, серебристого и почти белого цвета. Как только фолликул перестанет производить меланин, он уже не будет создавать цветные пряди.

"Вы можете говорить о появлении седины из-за напряженной работы или непослушных детей. Но в основном ваши гены определяют, насколько рано и как быстро это произойдет. Также, если у ваших родителей до 30 лет была уже вся седая голова, большая вероятность, что у вас будет так же", - сообщила Руслана.

В среднем белые люди начинают седеть в возрасте около 30 лет. Азиаты - после 30 лет. Кстати, афроамериканцы обычно не замечают изменения цвета волос к 40-летнему возрасту.

Какие проблемы со здоровьем делают волосы седыми?

  • недостаток витамина В12;
  • некоторые редкие наследственные опухолевые состояния;
  • заболевание щитовидной железы;
  • витилиго - состояние, при котором разрушаются пигментообразующие клетки кожи головы;
  • очаговая алопеция.

Что может влиять на внезапное поседение

Стресс - это состояние, при котором ваши волосы могут выпадать примерно в 3 раза быстрее, чем обычно. А то, что снова будет отрастать, часто может быть седым, а не первоначального цвета, заметила парикмахер.

Руслана также рассказала, что есть исследования, что курильщики в 2,5 раза чаще седеют до 30 лет, чем некурящие. А еще это может сделать серебристо-серый цвет седины желтым.

 

Напомним, что парикмахер "разнесла" популярную процедуру для волос в салонах красоты.

А до этого парикмахер рассказала, работают ли "бабушкины" методы с волосами.

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