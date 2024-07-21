Лікування волосся травами. Перукар розповіла, чи працюють "бабусині" методи

Багато жінок сподіваються, що при пошкодженому волоссі відвари трав чи маски з ними можуть допомогти. Всім відомо, що раніше активно пропагувалися такі "бабусині" методи лікування волосся. Чи дійсно це працює?

Чи дійсно це працює, розказала в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.

Чи працюють ефективно трави для волосся?

За словами експерта, в нашій екологічній зоні - використання трав як панацеї для волосся - недоцільне.

"Якщо ви живете в екологічній зоні, їсте продукти, які вирощують фермери без додавання пестицидів і гербіцидів, якщо ви п’єте воду з джерела і ваші смакові рецептори не знають смаку чипсів і ковбас - тоді я точно рекомендую вам використовувати трави", - розказала перукар.

"Якщо вищеперелічене вам не підходить, а ще ви фарбуєте своє волосся, то використання трав стає недоцільним і в дечому навіть непотрібним", - додала вона.

Чому з травами треба бути обережними

Річ у тому, що усі відвари трав мають в собі достатньо кольору - вони дають як коричневий, так і зелений підтон при контакті з волоссям. Тому, будьте уважні з травами, навіть якщо це ромашка. Уже не одна блондинка отримала небажаний і очевидний кольоровий досвід, хоча трави працюють і на шатенках, зазначила Руслана.

"Звісно, ні про яку іншу шкоду окрім фарбування, трави вам не принесуть. Але, знову ж, питання: а що ви очікуєте від використання трав? Якщо ви активно використовуєте сучасні продукти хімічної промисловості для миття чи фарбування, невже ви думаєте, що трави на фоні дадуть якийсь ефект?" - розповіла експерт.

Перукар зазначила, що для фарбованого волосся трави - це взагалі нонсенс, адже той “розрив” в структурі волосини, який робить оксид для входження фарбника - це зміна структури і травки тут не матимуть ефекту.

"Вони не зроблять ніякої корисної роботи. Взагалі, я дуже розумію жінок: ми всі хочемо бути красивими і доглянутими (українки так точно), а волосся - це велика частина образу, стилю і т.д. Тому ми завше шукаємо рецептів і легко ведемося як на розрекламовані ноу-хау, так і на бабусині рецепти", - резюмувала стиліст по волоссю.