Соблазнительная Леся Никитюк в одном лифчике засветила грудь

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуща примеряла несколько популярных insta-масок

Леся Никитюк на днях отметила день рождения. Праздник получился веселым и шумным. Именинница блистала в платье-мини молочного оттенка, расшитом пайетками, и даже успела станцевать на столе и полетать на огромном воздушном шаре. Среди звездных гостей Леди Ле оказались Оля Полякова с дочерью Машей – девочка подарила ведущей песню в качестве презента, а ее мама, Суперблондинка, крепко поцеловала именинницу в губы на виду у присутствующих. О том, что Леся любит дразнить публику, знают ее поклонники, а провокативные фото – лишнее тому подтверждение.

В сториз Instagram Леди Ле показала парочку кадров, на которых позирует в одном белье. Она расположилась перед камерой в черном лифчике и обняла своего четверного друга Рафика. Похоже, ведущая предпочла не использовать макияж, но при этом выглядела свежей и отдохнувшей.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также теледива примерила парочку популярных инста-масок и даже успела устроить видеочат со своей подругой MARUV (Анной Косун).

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк озвучила пять основных реформ, которые бы она провела, заняв место министра по туризму. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью LITE/ РБК-Украина во время презентации нового тревел -проекта “LeМаршрутка”.

Также Лесю Никитюк "засекли" за весьма странным занятием в очень неожиданном месте – она рассматривала содержимое пакета в мусорном баке. Телеведущая была облачена в кожаную мини юбку и трендовую куртку-"косуху".