Страждають і військові, і цивільні. Як розпізнати симптоми ПТСР і чи можна подолати розлад самотужки

Посттравматичний стресовий розлад - ПТСР - у військових і цивільних може розвинутися на тлі різних травматичних подій. Розпізнати його симптоми та подолати наслідки - цілком реально.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Службу психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців розповідає про основні ознаки ПТСР і способи подолання цього розладу.
Посттравматичний стресовий розлад пов'язаний зі стійкими дисфункціональними порушеннями психічного стану та поведінки людини. Він може розвинутися після пережитої або побаченої травматичної події.
Згідно з оцінками експертів, до так званої зони ризику належать люди, які:
Посттравматичний стресовий розлад не дає жити повноцінно (ілюстрація: Getty Images)
Симптоми ПТСР у військовослужбовців найчастіше можуть з'являтися після повернення з району ведення бойових дій - коли нервова система опрацьовує складний досвід у відносно мирних умовах.
Водночас наявність симптомів не завжди означає наявність ПТСР, адже проблеми зі сном, гіперчутливість, агресія й тривога, а також небажання взаємодіяти із соціумом можуть супроводжувати процес адаптації.
В цілому психологи радять звернути особливу увагу на такі симптоми:
У разі виникнення вищеперелічених симптомів, експерти радять звертатися по допомогу до сімейного лікаря, невролога, психіатра чи психотерапевта.
Допомогу у цьому напрямку надають також спеціалізовані реабілітаційні центри, різні громадські організації та ініціативи.
Психологів боятися не варто (ілюстрація: Getty Images)
У деяких випадках впоратися із симптомами ПТСР людина може самостійно (це залежить від рівня її стресостійкості).
Щоб відновитись після пережитого стресу й повернутись до продуктивного життя, людина має впоратись із емоційними переживаннями.
У більшості випадків для подолання симптомів розладу та зцілення необхідні:
Щоб запобігти виникненню ПТСР або ж виявити його симптоми на ранній стадії, психологи радять такі кроки.
1. Звертати увагу на фізичне та емоційне самопочуття - сон, пам'ять, апетит, настрій тощо. Можна спробувати додавати у щоденне життя помірні фізичні активності, що допоможе зняти напругу в тілі та знизити рівень тривоги.
2. Дозувати навантаження - планувати свій день так, щоб був час не лише для напруженої праці, але й для відпочинку. Це допоможе нервовій системі заспокоюватися.
3. Розширювати коло соціальної взаємодії - приділяти більше уваги спілкуванню із рідними, близькими та людьми, яким ви довіряєте. Не соромитися ділитися з ними своїми спогадами. Це може допомогти швидше усвідомити, що травматична подія вже в минулому, та дати відчуття полегшення.
4. Повертатися до реальності - коли неприємні спогади "накривають", варто спробувати сфокусуватися на тому, що відбувається саме тут і зараз.
Можна стиснути долоні в кулаки чи з'їсти цукерку, потримати в руках якусь річ, котра нагадує, що зараз загрози немає (фото рідних, улюблену чашку чи прикрасу).
Такі прості дії допоможуть змінити фокус уваги на те, що викликає приємні емоції та відчуття - знайти свій "якір".
5. Не ігнорувати свій стан, що може здаватися незвичним (якого раніше не було), якщо він не дає спокою та створює дискомфорт. Попереджайте про такий свій стан рідних і близьких.
6. Своєчасно звернутися до спеціалістів за фаховою підтримкою та допомогою.
Підтримка коханих і близьких - неймовірно важлива (ілюстрація: Getty Images)
Близькі люди та оточення відіграють важливу роль у боротьбі з "напруженням" тих людей (зокрема й військових), які переживають наслідки ПТСР або розлад адаптації.
За сприятливих обставин та з плином часу симптоми, які є, минають і людина відновлюється та повертається до звичайного життя.
Результати останніх досліджень свідчать про те, що людям, які пережили травму та подолали її наслідки, властиве посттравматичне зростання - вони не просто повністю відновлюються до попереднього стану, але часто стають сильнішими, мудрішими, приязнішими, досягають значних успіхів у своїй діяльності, будують міцніші стосунки та змінюють на краще не лише власне життя, але й життя своїх рідних та найближчого оточення.
Водночас рідні й близькі людини, в якої діагностували ПТСР, можуть допомогти її відновленню та сприяти подоланню травматичних симптомів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно зробити, коли кохана людина іде на фронт - як до цього підготуватися.
Читайте також про поради батькам - як підтримати сина чи доньку, що воюють за Україну.