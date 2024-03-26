Страждають і військові, і цивільні. Як розпізнати симптоми ПТСР і чи можна подолати розлад самотужки

Чи існує "група ризику"

Посттравматичний стресовий розлад пов'язаний зі стійкими дисфункціональними порушеннями психічного стану та поведінки людини. Він може розвинутися після пережитої або побаченої травматичної події.

Згідно з оцінками експертів, до так званої зони ризику належать люди, які:

втратили на війні рідних, друзів, побратимів

бачили загибель людей

перебували під обстрілами, бомбардуванням, в зоні активних бойових дій

перенесли бойову травму

переживали страх за своє життя та здоров'я

відчували себе безпомічними у ситуації небезпеки життю

стали свідками травматичної події (теракту, ДТП, природного лиха тощо)

перебували в полоні, в окупації чи в оточенні

Посттравматичний стресовий розлад не дає жити повноцінно (ілюстрація: Getty Images)

Як розпізнати ПТСР - основні симптоми

Симптоми ПТСР у військовослужбовців найчастіше можуть з'являтися після повернення з району ведення бойових дій - коли нервова система опрацьовує складний досвід у відносно мирних умовах.

Водночас наявність симптомів не завжди означає наявність ПТСР, адже проблеми зі сном, гіперчутливість, агресія й тривога, а також небажання взаємодіяти із соціумом можуть супроводжувати процес адаптації.

В цілому психологи радять звернути особливу увагу на такі симптоми:

сильний страх, роздратування, гнів

апатія та/або нездатність відчувати позитивні емоції, радість

надмірна пильність та/або відчуття надмірного контролю

труднощі з концентрацією та фокусуванням уваги

лякливість

виникнення тривожних та нав'язливих спогадів, думок, образів

бажання весь час бути зайнятим

важкість засинання та/або короткотривалість сну

нічні жахіття, що асоціюються з подією чи нагадують про неї

стійке уникання або часткова чи повна втрата згадок про травматичну подію

відчуття, ніби травматична подія відбувається зараз

раптові фізичні відчуття, такі як пітливість, тремтіння, прискорене серцебиття та/або біль у грудях тощо

відстороненість, віддаленість від близьких людей

емоційне "завмирання"

У разі виникнення вищеперелічених симптомів, експерти радять звертатися по допомогу до сімейного лікаря, невролога, психіатра чи психотерапевта.

Допомогу у цьому напрямку надають також спеціалізовані реабілітаційні центри, різні громадські організації та ініціативи.

Психологів боятися не варто (ілюстрація: Getty Images)

Подолання ПТСР

У деяких випадках впоратися із симптомами ПТСР людина може самостійно (це залежить від рівня її стресостійкості).

Щоб відновитись після пережитого стресу й повернутись до продуктивного життя, людина має впоратись із емоційними переживаннями.

У більшості випадків для подолання симптомів розладу та зцілення необхідні:

підтримка оточення

відсутність безпосередніх загроз

відновлювальні механізми психіки

Щоб запобігти виникненню ПТСР або ж виявити його симптоми на ранній стадії, психологи радять такі кроки.

1. Звертати увагу на фізичне та емоційне самопочуття - сон, пам'ять, апетит, настрій тощо. Можна спробувати додавати у щоденне життя помірні фізичні активності, що допоможе зняти напругу в тілі та знизити рівень тривоги.

2. Дозувати навантаження - планувати свій день так, щоб був час не лише для напруженої праці, але й для відпочинку. Це допоможе нервовій системі заспокоюватися.

3. Розширювати коло соціальної взаємодії - приділяти більше уваги спілкуванню із рідними, близькими та людьми, яким ви довіряєте. Не соромитися ділитися з ними своїми спогадами. Це може допомогти швидше усвідомити, що травматична подія вже в минулому, та дати відчуття полегшення.

4. Повертатися до реальності - коли неприємні спогади "накривають", варто спробувати сфокусуватися на тому, що відбувається саме тут і зараз.

Можна стиснути долоні в кулаки чи з'їсти цукерку, потримати в руках якусь річ, котра нагадує, що зараз загрози немає (фото рідних, улюблену чашку чи прикрасу).

Такі прості дії допоможуть змінити фокус уваги на те, що викликає приємні емоції та відчуття - знайти свій "якір".

5. Не ігнорувати свій стан, що може здаватися незвичним (якого раніше не було), якщо він не дає спокою та створює дискомфорт. Попереджайте про такий свій стан рідних і близьких.

6. Своєчасно звернутися до спеціалістів за фаховою підтримкою та допомогою.

Підтримка коханих і близьких - неймовірно важлива (ілюстрація: Getty Images)

Підтримка близьких

Близькі люди та оточення відіграють важливу роль у боротьбі з "напруженням" тих людей (зокрема й військових), які переживають наслідки ПТСР або розлад адаптації.

За сприятливих обставин та з плином часу симптоми, які є, минають і людина відновлюється та повертається до звичайного життя.

Результати останніх досліджень свідчать про те, що людям, які пережили травму та подолали її наслідки, властиве посттравматичне зростання - вони не просто повністю відновлюються до попереднього стану, але часто стають сильнішими, мудрішими, приязнішими, досягають значних успіхів у своїй діяльності, будують міцніші стосунки та змінюють на краще не лише власне життя, але й життя своїх рідних та найближчого оточення.

Водночас рідні й близькі людини, в якої діагностували ПТСР, можуть допомогти її відновленню та сприяти подоланню травматичних симптомів: