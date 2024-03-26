Страдают и военные, и гражданские. Как распознать симптомы ПТСР и можно ли преодолеть расстройство самостоятельно

Посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР - у военных и гражданских может развиться на фоне различных травматических событий. Распознать его симптомы и преодолеть последствия вполне реально.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Службу психосоциальной поддержки семей военнослужащих рассказывает об основных признаках ПТСР и способах преодоления этого расстройства.
Посттравматическое стрессовое расстройство связано со стойкими дисфункциональными нарушениями психического состояния и поведения человека. Оно может развиться после пережитого или увиденного травматического события.
Согласно оценкам экспертов, к так называемой зоне риска относятся люди, которые:
Посттравматическое стрессовое расстройство не дает жить полноценно (иллюстрация: Getty Images)
Симптомы ПТСР у военнослужащих чаще всего могут появляться по возвращении из района ведения боевых действий - когда нервная система прорабатывает сложный опыт в относительно мирных условиях.
В то же время, наличие симптомов не всегда означает наличие ПТСР, ведь проблемы со сном, гиперчувствительность, агрессия и тревога, а также нежелание взаимодействовать с социумом могут сопровождать процесс адаптации.
В целом психологи советуют обратить особое внимание на следующие симптомы:
В случае возникновения вышеперечисленных симптомов, эксперты советуют обращаться за помощью к семейному врачу, неврологу, психиатру или психотерапевту.
Помощь в этом направлении оказывают также специализированные реабилитационные центры, различные общественные организации и инициативы.
Психологов бояться не стоит (иллюстрация: Getty Images)
В некоторых случаях справиться с симптомами ПТСР человек может самостоятельно (это зависит от уровня его стрессоустойчивости).
Чтобы восстановиться после пережитого стресса и вернуться к продуктивной жизни, человек должен справиться с эмоциональными переживаниями.
В большинстве случаев для преодоления симптомов расстройства и лечения необходимы:
Чтобы предотвратить возникновение ПТСР или выявить его симптомы на ранней стадии, психологи советуют следующие шаги.
1. Обращать внимание на физическое и эмоциональное самочувствие - сон, память, аппетит, настроение и т.д. Можно попробовать добавлять в повседневную жизнь умеренные физические активности, что поможет снять напряжение в теле и снизить уровень тревоги.
2. Дозировать нагрузку - планировать свой день так, чтобы было время не только для напряженного труда, но и для отдыха. Это поможет нервной системе успокаиваться.
3. Расширять круг социального взаимодействия - уделять больше внимания общению с родными, близкими и людьми, которым вы доверяете. Не стесняйтесь делиться с ними своими воспоминаниями. Это может помочь быстрее понять, что травматическое событие уже в прошлом, и дать ощущение облегчения.
4. Возвращаться к реальности - когда неприятные воспоминания "накрывают", стоит попытаться сфокусироваться на происходящем именно здесь и сейчас.
Можно сжать ладони в кулаки или съесть конфету, подержать в руках какую-то вещь, напоминающую, что сейчас угрозы нет (фото родных, любимую чашку или украшение).
Такие простые действия помогут изменить фокус внимания на то, что вызывает приятные эмоции и ощущения - найти свой "якорь".
5. Не игнорировать свое состояние, которое может казаться необычным (которого раньше не было) - если оно не дает покоя и создает дискомфорт. Предупреждайте о таком своем состоянии родных и близких.
6. Своевременно обратиться к специалистам за профессиональной поддержкой и помощью.
Поддержка любимых и близких - невероятно важна (иллюстрация: Getty Images)
Близкие люди и окружение играют важную роль в борьбе с "напряжением" тех людей (в том числе и военных), которые испытывают последствия ПТСР или расстройство адаптации.
При благоприятных обстоятельствах и с течением времени симптомы проходят и человек восстанавливается и возвращается к обычной жизни.
Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что людям, пережившим травму и преодолевшим ее последствия, присущ посттравматический рост - они не просто полностью восстанавливаются до прежнего состояния, но часто становятся сильнее, мудрее, дружелюбнее, достигают значительных успехов в своей деятельности, строят более крепкие отношения и меняют к лучшему не только собственную жизнь, но и жизнь своих родных и ближайшего окружения.
В то же время родные и близкие человека, у которого диагностировали ПТСР, могут помочь его восстановлению и способствовать преодолению травматических симптомов:
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