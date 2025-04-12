Страви, які приносять удачу: що обов’язково має бути на великодньому столі-2025

Великодні яйця

Фарбовані яйця - головний атрибут свята, що символізує воскресіння та новий початок. Найпоширенішим кольором є червоний, адже він означає пролиту кров Спасителя.

Окрім нього, яйця фарбують у зелений, жовтий, рожевий і синій - кожен колір має своє значення. Окрасою столу можуть стати писанки, крашанки, крапанки та мальованки. Ці яйця не лише прикрашають стіл, а й передають у родині старовинні традиції та обереги.

Паска

Без паски не буває справжнього Великодня - вона втілює світло, віру та перемогу життя над смертю. Її готують із солодкого здобного тіста з додаванням родзинок, цукатів, ванілі. Зверху традиційно прикрашають глазур’ю, присипками, горіхами або мастикою.

Пекти паску заведено з добрими думками та молитвою, адже від цього залежить її смак і вигляд. Вважається, що гарно піднята та пишна паска - на щастя й добробут у році.

Сирна паска та молочні наїдки

Сирна паска має ніжну текстуру та багатий смак, а її форма символізує гроб Господній. Вона прикрашається хрестами, літерами "ХВ" та сухофруктами. Сир, масло, вершки та інші молочні продукти теж бажані на столі - вони символізують чистоту й достаток.

Особливо популярні сирники, солодкий сир зі сметаною або вершками. Такі страви вважаються благословенними, адже молоко - це дар Божий і джерело життя.

Кожна страва на великодньому столі має символічне та духовне значення (фото: Freepik.com)

М’ясні страви

Після Великого посту м’ясо повертається на стіл і символізує радість, ситість і благословення. Готують запечену буженину, домашню ковбасу, холодець, фаршировану птицю чи печінковий рулет. У деяких регіонах печуть порося або подають бастурму.

Основна умова - готувати зі свіжих і якісних інгредієнтів, без надмірностей. Важливо, щоб м’ясна страва була приготовлена з любов’ю та щедрістю - це приносить мир і добробут родині.

Овочі та зелень

Весняна зелень, як-от зелена цибуля, кріп, петрушка та молодий часник - незамінна частина великоднього меню. Вона символізує пробудження природи, оновлення життя та прихід тепла.

До столу також подають свіжі огірки, редис, помідори, які надають стравам свіжості. Часто роблять овочеві салати зі сметаною або олією. Зелень у великодньому кошику - це ще й побажання здоров’я та довголіття.

Солодощі

Окрім паски, великодній стіл прикрашають капкейки, печиво, торти, медовики, маковики та сирні десерти. Кожна солодка страва несе символічне значення - щастя, благословення, чистоту душі.

Традиційно популярні десерти у вигляді ягнят, хрестів або яєць. Готують їх заздалегідь, а прикрашають безпосередньо перед подачею. Солодке частування завершує трапезу та дарує дітям особливу радість від свята.