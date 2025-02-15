Страва, яка зруйнує стереотипи про овочі: рецепт картопляного рулету з овочевою начинкою

Картопляний рулет з овочами, сиром та грибами - це чудова альтернатива традиційним стравам. Ніжний картопляний корж, ароматна начинка з грибів, соковитих овочів та сиру - все це перетворює картопляний рулет на смакоту.

Про те, як приготувати картопляний рулет з овочами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Що потрібно для картопляного рулету з овочами

Для того, щоб приготувати картопляний рулет з овочами потрібні такі продукти:

картопля - 600 г

яйця - 2 шт.

сир - 160 г

перець солодкий - 0,5 шт.

печериці - 300 г

цибуля - 1 шт.

морква - 1 шт.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати картопляний рулет з овочами

Для того, щоб приготувати картопляний рулет з овочевою начинкою, почистьте і натріть на терці картоплю. Розбийте до картопляної маси яйця, додайте сіль до смаку.

Натріть 100 г сиру на великій тертці, додайте його до картоплі. Ретельно перемішайте інгредієнти та викладіть картопляну масу у велику силіконову форму для випікання.

При випіканні на пергаменті, папір необхідно змастити олією. Розрівняйте картопляний шар та випікайте картопляний корж протягом 25 хвилин при температурі 180 градусів.



Як готувати картопляний рулет (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Тим часом помийте і наріжте скибками печериці, а цибулю почистьте і наріжте маленькими кубиками. Моркву потрібно почистити і натерти на маленькій тертці, а перець - нарізати кубиками.

Обсмажте гриби на сухій пательні до випаровування соку. Тоді влийте олію, всипте цибулю, перець і моркву та готуйте інгредієнти до готовності, близько 10 хвилин на середньому вогні.

Викладіть овочеву начинку на картопляний корж, відступивши з одного боку 4-5 см від краю. Натріть решту сиру та присипте ним овочеву начинку, залишивши трохи для присипки рулету.

Згорніть картопляний корж з начинкою в рулет, присипте рештою сиру. Після цього випікати рулет ще 15 хвилин за температури 180 градусів.