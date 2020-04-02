Стратегический запас на период карантина: что должно быть в каждом доме

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространения коронавируса. С 17 марта в стране закрыты почти все торговые точки, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, зоотоваров и ритуальных услуг. Также приостановлено междугороднее и международное сообщение, не работает метро. Изначально карантин ввели до 3 апреля, потом продлили до 24 апреля и в правительстве не исключают, что в связи с эпидемиологической ситуацией, его могут продлить до мая.

В первые дни карантина украинцы начали опустошать полки супермаркетов в страхе, что продукты закончатся. Однако в течение нескольких недель стало понятно, что продуктов и предметов первой необходимости достаточно и ажиотаж спал.

Американский эксперт по выживанию Саманта Биггерс рассказала, каким должен быть стратегический запас в доме на случай трехмесячного карантина. Автор сайта Blackdoor Survial отметила, что в первую очередь стоит запастись бобовыми, рисом, макаронами, овсянкой, мукой, консервированными супами и стерилизованным молоком.

Как отмечает Биггерс, запастись нужно тем, что может основой для приготовления супов и гарниров. Также она рекомендует запастись овощами и фруктами. По подсчету эксперта, на среднюю семью хватит 9-10 кг картошки, а моркови и лука – по 2 кг.

"Если карантин затянется, то проросший картофель можно будет посадить", - отметила Саманта Биггерс.

Она добавила, что на случай длительного заточения, в доме должно быть сухое картофельное пюре, сушеная зелень и суповые наборы. Также она посоветовала сделать запас приятностей для души – немного алкоголя, чай, кофе и сладости.

"Крайне важно укомплектовать аптечку лекарствами первой необходимости, в частности, от аллергии и простуды", - сказала эксперт.

Из предметов личной гигиены она советует сделать запас стирального порошка, зубной пасты и туалетной бумаги.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты нужно покупать в период карантина и как их хранить.