Страстная суббота 1 мая: что нужно обязательно знать об этом дне

Пасха приближается и остается последний день перед самым большим церковным праздником. Страстная суббота в этом году выпадает на 1 мая и совпадает с Днем труда. В этот день христиане вспоминают об учениках-апостолах, которые добились позволения снять Иисуса с креста и захоронить его тело.
Что важно знать о Страстной субботе, какие есть приметы и запреты – читайте в нашем материале ниже.
Атмосфера Страстной субботы обычно наполнена чудом и радостью, так как это последний день Великого поста и время очищения души от грехов. Одновременно с этим суббота – день скорбного покоя, так как Иисус в этот день завершил земное служение и упокоился в гробу. Верующие все еще верят в чудо воскрешения.
В Иерусалиме в этот день проходит ежегодная церемония схождения Благодатного огня, которое символизирует свет. Частицы этого огня потом отправляются в разные части мира, в том числе и в Украину.
В этот день заканчиваются все домашние приготовления к празднику, собираются корзинки и православные несут их в церкви для освящения паски, крашанки и другие традиционные продукты для пасхальной трапезы. Можно покрасить яйца, и украсить дом цветами.
Считается, что если в субботу бросить рано утром в воду крашеное яйцо, а потом умыться этой водой, то это сохранит здоровье и красоту на весь день.
Дети, которые рождаются в этот день – очень счастливы.
Многие христиане проводят ночь перед Пасхой без сна
Нельзя шумно праздновать свадьбы, дни рождения и другие торжества
Нельзя громко слушать музыку, шуметь и танцевать
Нельзя сквернословить, выяснять отношения и ругаться
Христиане в этот день соблюдают самый строгий пост
Нельзя рукодельничать и заниматься физической работой
Нельзя охотиться, ловить рыбу, забивать скот и птицу
Нельзя делать ремонт, строить, стирать
Не рекомендуется брать в долг или отдавать что-то из своего дома
В этот день не рекомендуется посещать кладбища
Напомним, ранее мы писали о том, где и когда можно будет посмотреть богослужения онлайн.
А также рассказывали о том, как покрасить яйца быстро и с помощью натуральных ингредиентов.