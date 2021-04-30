Страстная суббота 1 мая: что нужно обязательно знать об этом дне

Атмосфера Страстной субботы обычно наполнена чудом и радостью, так как это последний день Великого поста и время очищения души от грехов. Одновременно с этим суббота – день скорбного покоя, так как Иисус в этот день завершил земное служение и упокоился в гробу. Верующие все еще верят в чудо воскрешения.

В Иерусалиме в этот день проходит ежегодная церемония схождения Благодатного огня, которое символизирует свет. Частицы этого огня потом отправляются в разные части мира, в том числе и в Украину.

Традиции Страстной субботы

В этот день заканчиваются все домашние приготовления к празднику, собираются корзинки и православные несут их в церкви для освящения паски, крашанки и другие традиционные продукты для пасхальной трапезы. Можно покрасить яйца, и украсить дом цветами.

Считается, что если в субботу бросить рано утром в воду крашеное яйцо, а потом умыться этой водой, то это сохранит здоровье и красоту на весь день.

Дети, которые рождаются в этот день – очень счастливы.

Многие христиане проводят ночь перед Пасхой без сна

Что нельзя делать в Страстную субботу

Нельзя шумно праздновать свадьбы, дни рождения и другие торжества

Нельзя громко слушать музыку, шуметь и танцевать

Нельзя сквернословить, выяснять отношения и ругаться

Христиане в этот день соблюдают самый строгий пост

Нельзя рукодельничать и заниматься физической работой

Нельзя охотиться, ловить рыбу, забивать скот и птицу

Нельзя делать ремонт, строить, стирать

Не рекомендуется брать в долг или отдавать что-то из своего дома

В этот день не рекомендуется посещать кладбища