Страсна Субота 1 травня: що потрібно обов'язково знати про цей день

Атмосфера Страсної суботи зазвичай наповнена дивом і радістю, оскільки це останній день Великого посту і час очищення душі від гріхів. Одночасно з цим субота-день скорботного спокою, бо Ісус в цей день завершив земне служіння та упокоївся в труні. Віруючі все ще вірять в чудо воскресіння.

В Єрусалимі в цей день проходить щорічна церемонія сходження Благодатного вогню, яке символізує світло. Частинки цього вогню потім відправляються в різні частини світу, в тому числі й в Україну.

Традиції Страсної суботи

У цей день закінчуються всі домашні приготування до свята, збираються кошики та православні несуть їх в церкві для освячення паски, крашанки та інші традиційні продукти для великодньої трапези. Можна пофарбувати яйця, і прикрасити будинок квітами.

Вважається, що якщо в суботу кинути рано вранці в воду фарбоване яйце, а потім вмитися цією водою, то це збереже здоров'я і красу на весь день.

Діти, які народжуються в цей день - дуже щасливі.

Багато християн проводять ніч перед Великоднем без сну

Що не можна робити в Страсну суботу

Не можна шумно святкувати весілля, дні народження та інші урочистості

Не можна голосно слухати музику, шуміти та танцювати

Не можна лихословити, з'ясовувати стосунки та лаятися

Християни в цей день дотримуються найсуворіший піст

Не можна рукодільничати та займатися фізичною роботою

Не можна полювати, ловити рибу, забивати худобу і птицю

Не можна робити ремонт, будувати, прати

Не рекомендується брати в борг або віддавати щось зі свого будинку

У цей день не рекомендується відвідувати кладовища