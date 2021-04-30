Страсна Субота 1 травня: що потрібно обов'язково знати про цей день

Великдень наближається і залишається останній день перед найбільшим церковним святом. Страсна субота цього року випадає на 1 травня і збігається з Днем праці. У цей день християни згадують про учнів-апостолів, які домоглися дозволу зняти Ісуса з хреста і поховати його тіло.
Що важливо знати про Страсну суботу, які є прикмети і заборони – читайте в нашому матеріалі нижче.
Атмосфера Страсної суботи зазвичай наповнена дивом і радістю, оскільки це останній день Великого посту і час очищення душі від гріхів. Одночасно з цим субота-день скорботного спокою, бо Ісус в цей день завершив земне служіння та упокоївся в труні. Віруючі все ще вірять в чудо воскресіння.
В Єрусалимі в цей день проходить щорічна церемонія сходження Благодатного вогню, яке символізує світло. Частинки цього вогню потім відправляються в різні частини світу, в тому числі й в Україну.
У цей день закінчуються всі домашні приготування до свята, збираються кошики та православні несуть їх в церкві для освячення паски, крашанки та інші традиційні продукти для великодньої трапези. Можна пофарбувати яйця, і прикрасити будинок квітами.
Вважається, що якщо в суботу кинути рано вранці в воду фарбоване яйце, а потім вмитися цією водою, то це збереже здоров'я і красу на весь день.
Діти, які народжуються в цей день - дуже щасливі.
Багато християн проводять ніч перед Великоднем без сну
Не можна шумно святкувати весілля, дні народження та інші урочистості
Не можна голосно слухати музику, шуміти та танцювати
Не можна лихословити, з'ясовувати стосунки та лаятися
Християни в цей день дотримуються найсуворіший піст
Не можна рукодільничати та займатися фізичною роботою
Не можна полювати, ловити рибу, забивати худобу і птицю
Не можна робити ремонт, будувати, прати
Не рекомендується брати в борг або віддавати щось зі свого будинку
У цей день не рекомендується відвідувати кладовища
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де і коли можна буде подивитися богослужіння онлайн.
А також розповідали про те, як пофарбувати яйця швидко і за допомогою натуральних інгредієнтів.