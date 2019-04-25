Страстная пятница: что категорически запрещено делать в этот день

Фото: Страстная пятница (pixabay.com)

В Страстную пятницу соблюдается особо строгий пост, нельзя веселиться и выполнять тяжелую работу

Страстная пятница 2019 приходится на 26 апреля. В этот день верующие скорбят о смерти Христа и готовятся к празднику Пасхи. Подробно о том, что нельзя делать в Страстную пятницу, главные запреты, приметы и традиции - в нашем материале.

Что категорически запрещено в Страстную пятницу

Нельзя веселиться, ходить в гости, устраивать шумные вечеринки. Пятница перед Светлым Воскресением - поминальный день о земных страданиях Иисуса Христа, поэтому не стоит посещать развлекательные мероприятия.

В Страстную пятницу нельзя работать. В современном мире этот запрет соблюдать тяжело. Но, по возможности, лучше перенести решение важных задач на другой день.

Запрещено выполнять работы по дому, шить, вязать. Уборку нужно завершить в Чистый четверг.

Нельзя работать в саду и огороде, копать землю, заниматься посадкой растений.

В Страстную пятницу соблюдается строгий пост. Запрещено есть до выноса Плащаницы, после чего разрешается только хлеб и вода.

Фото: В Страстную пятницу нельзя веселиться и работать (pixabay.com)

Нельзя употреблять спиртные напитки. По поверью, тот кто в Страстную пятницу выпьет алкоголь, пристрастится к нему до конца жизни.

Запрещено стричь волосы, также не стоит делать маникюр и косметические процедуры.

Приметы Страстной пятницы

По христианской традиции, предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах. С этим и связаны все обряды Страстной пятницы, а в народе придумали множество поверий о том, чем чревато нарушение строгих правил.

Какие-то из них - суеверия, но некоторые приметы Страстной пятницы люди стараются соблюдать и в наши дни.

Фото: В Страстную пятницу в церкви проводится особая служба без песнопений (pixabay.com)

Если в Страстную пятницу устроить стирку, чистое белье покроется "кровавыми" пятнами.

Посеянные в Страстную пятницу растения не взойдут, но посаженная в этот день петрушка даст двойной урожай.

Гадания и любые магические ритуалы в Страстную пятницу навлекут беду на того, кто их проводит.

Кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.

Если в Страстную пятницу полностью воздержаться от воды - никакое питье до конца жизни не принесет вреда.

Тучи на небе в Страстную пятницу - к плохому урожаю зерновых, звездное небо - к плодородному лету.

Можно ли печь куличи в Страстную пятницу

В преддверии Пасхи многих хозяек интересует, запрещено или нет выпекать куличи в Страстную пятницу. Согласно традиции, все праздничные приготовления необходимо выполнить в Чистый четверг.

Фото: Запрещено ли печь куличи в Страстную пятницу - спорный вопрос (pixabay.com)

Но тем, кто решится готовить пасхальные угощения именно в пятницу, стоит соблюдать несколько правил:

перед замешиванием теста прочитать молитву и попросить благословения у Господа;

выпекать куличи в одиночестве и тишине.

Кстати, по народной примете, испеченные в Страстную пятницу куличи и хлеб долгое время не черствеют и обладают целебной силой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Чистый четверг перед Пасхой.

Также мы писали, по какому графику будут работать Новая почта и Укрпочта в пасхальные и майские выходные.