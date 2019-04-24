Как будет работать Новая почта и Укрпочта на праздники: подробный график

График работы Новой почты и Укрпочты на Пасху и майские праздники (коллаж РБК-Украина)

Новая почта и Укрпочта изменят свой рабочий график в праздничные дни

На Пасху и майские праздники украинцы будут отдыхать пять дней подряд - начиная с субботы, 27 апреля, и заканчивая средой, 1 мая. Главные почтовые перевозчики – Укрпочта и Новая почта также изменят свой график.

Кроме того в мае будет еще один выходной – 9 мая, который выпадает на четверг, а суббота, 11 мая, будет рабочей (за вторник, 30 апреля).

На Пасху и майские праздники отделения и курьерская доставка Новой Почты работают по такому графику:

27 апреля – по обычному графику субботы;

28 апреля – выходной;

29 апреля – с 9:00 до 16:00;

30 апреля – по обычному субботнему графику;

1 мая – с 09:00 до 16:00;

2 мая – по графику работы в будний день;

8 мая – по графику работы отделения в субботу;

9 мая – с 09:00 до 16:00;

10 мая – по графику буднего дня;

11 мая - по обычному субботнему графику.

График работы Новой почты и Укрпочты на Пасху и майские праздники (коллаж РБК-Украина)

Укрпочта также изменит свой график работы, при этом у этого почтового перевозчика будет больше выходных, чем у Новой почты:

Укрпочта не будет работать 28 апреля, 1, 2 и 9 мая.

По обычному графику Укрпочта будет работать 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая.

А пятница, 3 и 10 мая, остаются в режиме работы, как в воскресенье.

Напомним, ранее мы сообщали о том, в какую сумму украинцам обойдется поход на шашлыки.

К слову, в Украине очень скоро может появиться новый праздник. Предполагается, что в этот день будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку.