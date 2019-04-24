Как будет работать Новая почта и Укрпочта на праздники: подробный график

Новая почта и Укрпочта изменят свой рабочий график в праздничные дни
На Пасху и майские праздники украинцы будут отдыхать пять дней подряд - начиная с субботы, 27 апреля, и заканчивая средой, 1 мая. Главные почтовые перевозчики – Укрпочта и Новая почта также изменят свой график.
Кроме того в мае будет еще один выходной – 9 мая, который выпадает на четверг, а суббота, 11 мая, будет рабочей (за вторник, 30 апреля).
На Пасху и майские праздники отделения и курьерская доставка Новой Почты работают по такому графику:
График работы Новой почты и Укрпочты на Пасху и майские праздники (коллаж РБК-Украина)
Укрпочта также изменит свой график работы, при этом у этого почтового перевозчика будет больше выходных, чем у Новой почты:
Напомним, ранее мы сообщали о том, в какую сумму украинцам обойдется поход на шашлыки.
К слову, в Украине очень скоро может появиться новый праздник. Предполагается, что в этот день будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку.