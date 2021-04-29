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Страсна п'ятниця 30 квітня: що потрібно знати про цей день

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 19:51
Страсна п'ятниця 30 квітня: що потрібно знати про цей день Фото: Страсна п'ятниця 30 квітня (УНІАН)
Автор: Styler

Страсна п'ятниця цього року випала на 30 квітня. У цей день християни згадують загибель Ісуса Христа. З церкви люди приносять 12 свічок, які повинні вдома догоріти до кінця. Вважається, що це принесе в будинок щастя.

Також в цей день існують різні традиції і заборони. Детальніше про них читайте в матеріалі Styler нижче.

Пам'ятайте, що на Страсну п'ятницю дотримується особливо суворий піст. Не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти і пити алкоголь.

Віряни в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. Це зазвичай відбувається о 14:00.

Крім того, існує ряд заборон. У Страсну п'ятницю не можна займатися прибиранням, пранням, також не можна шити і вишивати. Всі ці справи необхідно зробити в Чистий четвер.

Вважається, що якщо на Страсну п'ятницю щось посадити, то урожай буде поганим.

Також не можна влаштовувати гучні веселощі. Існує навіть повір'я з цього приводу, яке свідчить, що той, хто в цей день веселиться, весь наступний рік буде плакати.

Випікати паски і фарбувати яйця в цей день також заборонено. Цим потрібно займатися в четвер або суботу.

Нагадаємо, в Києві п'яний священник влаштував бешкет. Його затримала поліція за розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

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