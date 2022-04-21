Страстная пятница 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Страстная пятница - самый скорбный день Великой недели, предшествующий празднику Воскресения Христова. 22 апреля 2022 года вспоминаются страдания Иисуса Христа и его распятие на Голгофе.
Что категорически нельзя делать в этот особенный день - ниже в материале Styler.
Великим грехом сегодня является рубить дрова, или тесать что-нибудь топором. И вообще лучше отказаться от работы с острыми предметами - ножами, лопатами, и тому подобное. Даже хлеб стоит разламывать руками.
Грехом также является петь песни. Считается, что на Пасху вы будете плакать.
Обязательно надо посетить храм.
Также в этот день можно (по некоторым утверждениям) печь паску, а также сажать капусту. Другие народные верования запрещают именно в пятницу печь паски.
Существует поверье, что если употреблять алкоголь в этот день, может появиться алкогольная зависимость.
Ранее мы писали, можно ли печь паску на Страстную пятницу.