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Страсна п'ятниця 2022: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду

Фото: Страсна п'ятниця 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Страсна п'ятниця - найскорботніший день Великого тижня, який передує святу Воскресіння Христового. 22 квітня 2022 року згадуються страждання Ісуса Христа та його розп'яття на Голгофі.

Що категорично не можна робити в цей особливий день - нижче в матеріалі Styler.

Великим гріхом сьогодні являється рубати дрова, або тесати що-небудь сокирою. І взагалі кращі відмовитися від роботи з гострими предметами - ножами, лопатами, тощо. Навіть хліб варто розламувати руками.

Гріхом також є співати пісень. Вважається, що на Великдень ви будете плакати.

Що можна робити в цей день

Обов'язково треба відвідати храм.

Також в цей день можна (за деякими твердженнями) пекти паску, а також садити капусту. Інші народні вірування забороняють саме в п'ятницю пекти паски.

Що категорично не можна в Страсну п'ятницю

  • Веселитися, вживати алкоголь, шуміти, розважатися, слухати гучну музику, танцювати, співати. Адже в цей день було розіп'ято Ісуса Христа, тому треба тужити за стражданнями Сина Божого.
  • Їсти щось крім хліба і води. Пост в цей день має бути якомога суворішим.
  • Шити, в'язати, вишивати - будь-яке рукоділля заборонене.
  • Проводити хрестини і вінчання, а якщо у вашій родині на цей день випадає яке-небудь свято - день народження, річниця, захід краще перенести.
  • Лаятися, лихословити, сперечатися, з'ясовувати стосунки, сваритися, скандалити.

Існує повір'я, що якщо вживати алкоголь у цей день, може з'явитися алкогольна залежність.

Раніше ми писали, чи можна пекти паску на Страсну п'ятницю.

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Страстная пятница