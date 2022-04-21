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Можно ли паски печь в Страстную пятницу: ответ народа и церкви

Новина українською →
Киев, Четверг 21 апреля 2022 13:30
Можно ли паски печь в Страстную пятницу: ответ народа и церкви Фото: можно ли печь куличи в Страстную пятницу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Страстная пятница считается самым скорбным и суровым днем поста и Страстной недели. В этот день вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Из еды сегодня можно только хлеб и воду, а вот ограничения по готовке пасок неоднозначные и рекомендательные.

Что говорит народ и церковь про выпекание пасок в пятницу - читайте ниже в материале Styler.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу

Согласно некоторым приметам, куличи лучше всего печь в четверг или субботу (можно начать в среду), а вот в пятницу это делать запрещено.

Другие же говорят, что печь не только можно, но и надо. Считается, что выпечка приготовленная в Страстную пятницу, обладает целебными свойствами - это настоящий оберег дома. Она долго не черствеет и не плесневеет.

В церкви говорят, что всю необходимую работу в Страстную пятницу делать можно. Однако занимаются ею лишь после утреннего богослужения. А паски желательно испечь в другой день.

"Желательно, конечно, испечь куличи раньше или позже по пятницу, ведь этот день является особенно скорбным, однако если есть необходимость в какой-то труда, то можно ею заниматься после утреннего богослужения", - рассказал священник УГКЦ Олег Кобель.

Что означает паска

Иисус после Воскресения приходил на трапезу к своим ученикам: они для него оставили за столом место и поставили по центру стола круглый хлеб.

Такой хлеб позже стали печь в церквях и семьях и назвали "паска". Это символ того, что на Пасху к каждому приходит Господь.

Ранее мы писали, как испечь паску "Чистые руки", для которой не надо месить тесто.

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Страстная пятница
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