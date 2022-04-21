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Страстная пятница 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 18:15
Страстная пятница 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду Фото: Страстная пятница 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Страстная пятница - самый скорбный день Великой недели, предшествующий празднику Воскресения Христова. 22 апреля 2022 года вспоминаются страдания Иисуса Христа и его распятие на Голгофе.

Что категорически нельзя делать в этот особенный день - ниже в материале Styler.

Великим грехом сегодня является рубить дрова, или тесать что-нибудь топором. И вообще лучше отказаться от работы с острыми предметами - ножами, лопатами, и тому подобное. Даже хлеб стоит разламывать руками.

Грехом также является петь песни. Считается, что на Пасху вы будете плакать.

Что можно делать в этот день

Обязательно надо посетить храм.

Также в этот день можно (по некоторым утверждениям) печь паску, а также сажать капусту. Другие народные верования запрещают именно в пятницу печь паски.

Что категорически нельзя в Страстную пятницу

  • Веселиться, употреблять алкоголь, шуметь, развлекаться, слушать громкую музыку, танцевать, петь. Ведь в этот день был распят Иисус Христос, поэтому надо скорбеть о страданиях Сына Божьего.
  • Есть что-то кроме хлеба и воды. Пост в этот день должен быть как можно строже.
  • Шить, вязать, вышивать - любое рукоделие запрещено.
  • Проводить крестины и венчания, а если в вашей семье на этот день выпадает какой-нибудь праздник - день рождения, годовщина, мероприятие лучше перенести.
  • Ругаться, сквернословить, спорить, выяснять отношения, ссориться, скандалить.

Существует поверье, что если употреблять алкоголь в этот день, может появиться алкогольная зависимость.

Ранее мы писали, можно ли печь паску на Страстную пятницу.

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Страстная пятница
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