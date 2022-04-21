Страсна п'ятниця 2022: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду

Страсна п'ятниця - найскорботніший день Великого тижня, який передує святу Воскресіння Христового. 22 квітня 2022 року згадуються страждання Ісуса Христа та його розп'яття на Голгофі.

Що категорично не можна робити в цей особливий день - нижче в матеріалі Styler .

Великим гріхом сьогодні являється рубати дрова, або тесати що-небудь сокирою. І взагалі кращі відмовитися від роботи з гострими предметами - ножами, лопатами, тощо. Навіть хліб варто розламувати руками.

Гріхом також є співати пісень. Вважається, що на Великдень ви будете плакати.

Що можна робити в цей день

Обов'язково треба відвідати храм.

Також в цей день можна (за деякими твердженнями) пекти паску, а також садити капусту. Інші народні вірування забороняють саме в п'ятницю пекти паски.

Що категорично не можна в Страсну п'ятницю

Веселитися, вживати алкоголь, шуміти, розважатися, слухати гучну музику, танцювати, співати. Адже в цей день було розіп'ято Ісуса Христа, тому треба тужити за стражданнями Сина Божого.

Їсти щось крім хліба і води. Пост в цей день має бути якомога суворішим.

Шити, в'язати, вишивати - будь-яке рукоділля заборонене.

Проводити хрестини і вінчання, а якщо у вашій родині на цей день випадає яке-небудь свято - день народження, річниця, захід краще перенести.

Лаятися, лихословити, сперечатися, з'ясовувати стосунки, сваритися, скандалити.

Існує повір'я, що якщо вживати алкоголь у цей день, може з'явитися алкогольна залежність.