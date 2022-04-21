Страсна п'ятниця 2022: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду
Страсна п'ятниця - найскорботніший день Великого тижня, який передує святу Воскресіння Христового. 22 квітня 2022 року згадуються страждання Ісуса Христа та його розп'яття на Голгофі.
Що категорично не можна робити в цей особливий день - нижче в матеріалі Styler.
Великим гріхом сьогодні являється рубати дрова, або тесати що-небудь сокирою. І взагалі кращі відмовитися від роботи з гострими предметами - ножами, лопатами, тощо. Навіть хліб варто розламувати руками.
Гріхом також є співати пісень. Вважається, що на Великдень ви будете плакати.
Що можна робити в цей день
Обов'язково треба відвідати храм.
Також в цей день можна (за деякими твердженнями) пекти паску, а також садити капусту. Інші народні вірування забороняють саме в п'ятницю пекти паски.
Що категорично не можна в Страсну п'ятницю
- Веселитися, вживати алкоголь, шуміти, розважатися, слухати гучну музику, танцювати, співати. Адже в цей день було розіп'ято Ісуса Христа, тому треба тужити за стражданнями Сина Божого.
- Їсти щось крім хліба і води. Пост в цей день має бути якомога суворішим.
- Шити, в'язати, вишивати - будь-яке рукоділля заборонене.
- Проводити хрестини і вінчання, а якщо у вашій родині на цей день випадає яке-небудь свято - день народження, річниця, захід краще перенести.
- Лаятися, лихословити, сперечатися, з'ясовувати стосунки, сваритися, скандалити.
Існує повір'я, що якщо вживати алкоголь у цей день, може з'явитися алкогольна залежність.
Раніше ми писали, чи можна пекти паску на Страсну п'ятницю.