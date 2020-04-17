Страстная пятница 2020: поздравления в открытках, стихах и прозе с великим днем

Страстная пятница в 2020 году по православному церковному календарю празднуется 17 апреля
Страстная пятница 2020 - самый скорбный день для всех христиан. В этот день Иисус Христос прошел свой путь к Голгофе, где был казнен на кресте. Великую пятницу стоит провести в молитвах и смирении, вспоминая о жертве, которую принес за всех нас Спаситель.
И хотя веселиться сегодня нельзя, родным и близким стоит напомнить о великом дне Страстной недели открытками и поздравлениями, которые Styler приготовил для вас в стихах, прозе и на видео.
Хотя этот день и траурный, он в то же время и светлый, ведь в пятницу Иисус исполнил великое пророчество, заплатив за наши грехи на кресте. Сегодня нужно посвятить раздумьям о великих событиях этого дня.
С Великой пятницей Страстной,
С днем скорби, но еще - надежды.
Пусть будет Бог всегда с тобой,
И станут радости безбрежны,
Ведь скоро Пасха, жди ее,
Чтоб благость в жизнь примчалась снова,
Сбылось задуманное все,
Запели птицы вновь у дома!
***
Нынче пятница Страстная,
И хотим мы пожелать,
Чтоб могли вы без сомнений
Искушений избегать.
Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда.
И смирения хватало
Вам на долгие года.
Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смиренья и добра.
Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.
Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.
***
День накрылся серым пеплом,
Делать все запрещено.
Мыться, резать, убираться.
Все это очень грешно.
Это пятница распятья -
Значит в мире скорбь, печаль.
Хоть спасенье от проклятья,
Но предательства вуаль,
Омрачила людям души,
Расписав немой узор.
А теперь их слезы сушит
Сквозь года, слепой укор.
Со страстной пятницей поздравить
В особый этот день спешу,
Пусть строгий пост и воздержание
Вам будут нынче по плечу.
Склоните голову в молитве,
Простите боль былых обид,
Чтоб пусть к добру и очищению
Для душ болящих был открыт.
***
Наступила страстная неделя.
В эту пятницу помнить должны,
Как однажды, себя не жалея
Он погиб за все наши грехи.
Мы достойно должны прожить жизни,
Каждый день благодарно встречать,
Отгонять все ужасные мысли
И стараться друзьям помогать.
Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!
***
В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и терпения души. Пусть в семье будет лад, пусть за окном цветут сады счастья, пусть сердце лелеет любовь и надежду. Желаю любить этот мир и свою жизнь, как Иисус любил всех людей на Земле.
Желаю, чтобы ваши сердца были чисты, полны веры, любви и добродетели, так же как и сердце Христа в тот момент, когда он вознес страшный крест, на гору своей погибели. Желаю, чтобы ваши души всегда были полны смирения и праведности, а в голове присутствовало осознание того, что спаситель никогда нас не оставит, поможет в любой беде, простит нечаянные прегрешения, успокоит в горе и подарит много радости. Со Страстной пятницей!
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Вспомним сегодня о крестных муках Спасителя, понесенных Им во искупление грехов человеческих. Помолимся искренне и встретим этот печальный и скорбный день Страстной Пятницы с затаенной надеждой на скорое воскрешение Иисуса.
Весь мир и природа словно замирают в день страстей Христовых, самый страшный день в истории христианства. Не поддается пониманию сила любви Господа к нам, ведь во искупление наших грехов он добровольно отдал себя на распятие. Мы всегда будем помнить об этой жертве и благодарить за нее Христа в молитвах. Поскорбим, чтобы еще большей была наша радость в день воскресения Господа!
Поздравление со Страстной пятницей (видео: YouTube)
Ранее мы писали, какая молитва на Страстную пятницу поможет в прощении всех грехов.