Страсна п'ятниця 2020: привітання в листівках, віршах і прозі з великим днем

Страсна п'ятниця у 2020 році за православним церковним календарем святкується 17 квітня
Страсна п'ятниця 2020 - найтрагічніший день для усіх християн. У цей день Ісус Христос пройшов свій шлях до Голгофи, де був страчений на хресті. Велику п'ятницю варто провести в молитвах і смиренні, згадуючи про жертву, яку приніс за нас Спаситель.
І хоча веселитися сьогодні не можна, рідним і близьким варто нагадати про великий день Страсного тижня листівками та привітаннями, які Styler приготував для вас у віршах, прозі та на відео.
Хоча цей день і траурний, він водночас і світлий, адже в п'ятницю Ісус виконав велике пророцтво, заплативши за наші гріхи на хресті. Сьогодні потрібно присвятити роздумам про великі події цього дня.
У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!
***
За вікном уже весна,
Нині - П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення - вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!
Страсна П'ятниця настала,
Щоб в серці віра панувала!
Тож надій Вам і смирення,
І небесного благословення!
***
Зі Страсною п'ятницею сьогодні
Я Вас вітаю від душі,
Стримуйте свої хвилювання,
Побудьте з думками в тиші.
Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,
А жоден з нас роботу оминає,
Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,
Хай цей день кожен поважає.
Нехай та пролитая кров
Гріхи замолює всі наші.
І не повторюється знов
Той біль, свавілля... Просто нащо?
Хай все найкраще буде навкруги,
Хай безліч усмішок сяють на обличчях,
Щоб у житті вистачало снаги
Щасливим бути аж понад сторіччя.
Вітаю зі святом! У страсну п'ятницю бажаю чесноти, доброчесності, духовного очищення і каяття. Нехай добрими будуть дії та помисли, нехай пробачать недруги, хай миром і любов'ю наповняться серця. Добра вам, прощення, любові!
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У Страсну п'ятницю бажаю миру і спокою, здоров'я і терпіння душі. Нехай в родині буде лад, нехай за вікном цвітуть сади щастя, хай серце плекає любов і надію. Бажаю любити цей світ і своє життя, як Ісус любив всіх людей на Землі.
Бажаю, щоб ваші серця були чисті, сповнені віри, любові і чесноти, так само, як і серце Христа в той момент, коли він підніс страшний хрест, на гору своєї погибелі. Бажаю, щоб ваші душі завжди були сповнені смирення і благочестя, а в голові було усвідомлення того, що спаситель ніколи нас не залишить, допоможе в будь-якій біді, простить мимовільні гріхи, заспокоїть в горі і подарує багато радості. Зі Страсною п'ятницею!
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Сьогодні пригадаємо про хресні муки Спасителя, понесених Ним у спокуту гріхів людських. Молімося щиро і зустрінемо цей сумний і скорботний день Страсної П'ятниці з прихованою надією на швидке воскресіння Ісуса.
Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)
Весь світ і природа ніби завмирають у день страстей Христових, найстрашніший день в історії християнства. Не піддається розумінню сила любові Господа до нас, адже за спокутування наших гріхів він добровільно віддав себе на розп'яття. Ми завжди будемо пам'ятати про цю жертву і дякувати за неї Христові в молитвах. Поскорбимо, щоб ще більшою була наша радість в день воскресіння Господа!
Привітання зі Страсною п'ятницею (відео: YouTube)
Раніше ми писали, яка молитва на Страсну п'ятницю допоможе в прощенні всіх гріхів.