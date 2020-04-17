Страстная пятница 2020: поздравления в открытках, стихах и прозе с великим днем

Страстная пятница 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Страстная пятница в 2020 году по православному церковному календарю празднуется 17 апреля

Страстная пятница 2020 - самый скорбный день для всех христиан. В этот день Иисус Христос прошел свой путь к Голгофе, где был казнен на кресте. Великую пятницу стоит провести в молитвах и смирении, вспоминая о жертве, которую принес за всех нас Спаситель.

И хотя веселиться сегодня нельзя, родным и близким стоит напомнить о великом дне Страстной недели открытками и поздравлениями, которые Styler приготовил для вас в стихах, прозе и на видео.

Хотя этот день и траурный, он в то же время и светлый, ведь в пятницу Иисус исполнил великое пророчество, заплатив за наши грехи на кресте. Сегодня нужно посвятить раздумьям о великих событиях этого дня.

Поздравления со Страстной пятницей в стихах и открытки

С Великой пятницей Страстной,

С днем скорби, но еще - надежды.

Пусть будет Бог всегда с тобой,

И станут радости безбрежны,

Ведь скоро Пасха, жди ее,

Чтоб благость в жизнь примчалась снова,

Сбылось задуманное все,

Запели птицы вновь у дома!

***

Нынче пятница Страстная,

И хотим мы пожелать,

Чтоб могли вы без сомнений

Искушений избегать.



Чтоб здоровье было крепко

С Божьей помощью всегда.

И смирения хватало

Вам на долгие года.

Сегодня Пятница Страстная,

Желаю мира и добра,

Пусть вера в душах вам оставит

Лишь след смиренья и добра.



Желаю страсти и тревоги

Вам силой веры победить.

С надеждой и большой любовью

Желаю непременно жить.



Очистите от боли душу,

Откройте радости сердца,

Пускай надеждой и любовью

Всегда горят ваши глаза.

***

День накрылся серым пеплом,

Делать все запрещено.

Мыться, резать, убираться.

Все это очень грешно.

Это пятница распятья -

Значит в мире скорбь, печаль.

Хоть спасенье от проклятья,

Но предательства вуаль,

Омрачила людям души,

Расписав немой узор.

А теперь их слезы сушит

Сквозь года, слепой укор.

Со страстной пятницей поздравить

В особый этот день спешу,

Пусть строгий пост и воздержание

Вам будут нынче по плечу.



Склоните голову в молитве,

Простите боль былых обид,

Чтоб пусть к добру и очищению

Для душ болящих был открыт.

***

Наступила страстная неделя.

В эту пятницу помнить должны,

Как однажды, себя не жалея

Он погиб за все наши грехи.



Мы достойно должны прожить жизни,

Каждый день благодарно встречать,

Отгонять все ужасные мысли

И стараться друзьям помогать.

Открытки со Страстной пятницей и поздравления в прозе

Поздравляю с праздником! В страстную пятницу желаю добродетели, праведности, духовного очищения и раскаяния. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром и любовью наполнятся сердца. Добра вам, прощения, любви!

***

В Страстную пятницу желаю мира и покоя, здоровья и терпения души. Пусть в семье будет лад, пусть за окном цветут сады счастья, пусть сердце лелеет любовь и надежду. Желаю любить этот мир и свою жизнь, как Иисус любил всех людей на Земле.

Желаю, чтобы ваши сердца были чисты, полны веры, любви и добродетели, так же как и сердце Христа в тот момент, когда он вознес страшный крест, на гору своей погибели. Желаю, чтобы ваши души всегда были полны смирения и праведности, а в голове присутствовало осознание того, что спаситель никогда нас не оставит, поможет в любой беде, простит нечаянные прегрешения, успокоит в горе и подарит много радости. Со Страстной пятницей!

***

Вспомним сегодня о крестных муках Спасителя, понесенных Им во искупление грехов человеческих. Помолимся искренне и встретим этот печальный и скорбный день Страстной Пятницы с затаенной надеждой на скорое воскрешение Иисуса.

Весь мир и природа словно замирают в день страстей Христовых, самый страшный день в истории христианства. Не поддается пониманию сила любви Господа к нам, ведь во искупление наших грехов он добровольно отдал себя на распятие. Мы всегда будем помнить об этой жертве и благодарить за нее Христа в молитвах. Поскорбим, чтобы еще большей была наша радость в день воскресения Господа!

Видеопоздравление со Страстной пятницей

Поздравление со Страстной пятницей (видео: YouTube)

Ранее мы писали, какая молитва на Страстную пятницу поможет в прощении всех грехов.