Страсна п'ятниця 2020: привітання в листівках, віршах і прозі з великим днем

Страсна п'ятниця 2020 (колаж: РБК-Україна)

Страсна п'ятниця у 2020 році за православним церковним календарем святкується 17 квітня

Страсна п'ятниця 2020 - найтрагічніший день для усіх християн. У цей день Ісус Христос пройшов свій шлях до Голгофи, де був страчений на хресті. Велику п'ятницю варто провести в молитвах і смиренні, згадуючи про жертву, яку приніс за нас Спаситель.

І хоча веселитися сьогодні не можна, рідним і близьким варто нагадати про великий день Страсного тижня листівками та привітаннями, які Styler приготував для вас у віршах, прозі та на відео.

Хоча цей день і траурний, він водночас і світлий, адже в п'ятницю Ісус виконав велике пророцтво, заплативши за наші гріхи на хресті. Сьогодні потрібно присвятити роздумам про великі події цього дня.

Привітання зі Страсною п'ятницею у віршах і листівки

У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

***

За вікном уже весна,

Нині - П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення - вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

Страсна П'ятниця настала,

Щоб в серці віра панувала!

Тож надій Вам і смирення,

І небесного благословення!

***

Зі Страсною п'ятницею сьогодні

Я Вас вітаю від душі,

Стримуйте свої хвилювання,

Побудьте з думками в тиші.

Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,

А жоден з нас роботу оминає,

Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,

Хай цей день кожен поважає.



Нехай та пролитая кров

Гріхи замолює всі наші.

І не повторюється знов

Той біль, свавілля... Просто нащо?



Хай все найкраще буде навкруги,

Хай безліч усмішок сяють на обличчях,

Щоб у житті вистачало снаги

Щасливим бути аж понад сторіччя.

Листівки зі Страсною п'ятницею і привітання в прозі

Вітаю зі святом! У страсну п'ятницю бажаю чесноти, доброчесності, духовного очищення і каяття. Нехай добрими будуть дії та помисли, нехай пробачать недруги, хай миром і любов'ю наповняться серця. Добра вам, прощення, любові!

***

У Страсну п'ятницю бажаю миру і спокою, здоров'я і терпіння душі. Нехай в родині буде лад, нехай за вікном цвітуть сади щастя, хай серце плекає любов і надію. Бажаю любити цей світ і своє життя, як Ісус любив всіх людей на Землі.

Бажаю, щоб ваші серця були чисті, сповнені віри, любові і чесноти, так само, як і серце Христа в той момент, коли він підніс страшний хрест, на гору своєї погибелі. Бажаю, щоб ваші душі завжди були сповнені смирення і благочестя, а в голові було усвідомлення того, що спаситель ніколи нас не залишить, допоможе в будь-якій біді, простить мимовільні гріхи, заспокоїть в горі і подарує багато радості. Зі Страсною п'ятницею!

***

Сьогодні пригадаємо про хресні муки Спасителя, понесених Ним у спокуту гріхів людських. Молімося щиро і зустрінемо цей сумний і скорботний день Страсної П'ятниці з прихованою надією на швидке воскресіння Ісуса.

Страсна п'ятниця 2020 (фото: pixabay.com)

Весь світ і природа ніби завмирають у день страстей Христових, найстрашніший день в історії християнства. Не піддається розумінню сила любові Господа до нас, адже за спокутування наших гріхів він добровільно віддав себе на розп'яття. Ми завжди будемо пам'ятати про цю жертву і дякувати за неї Христові в молитвах. Поскорбимо, щоб ще більшою була наша радість в день воскресіння Господа!

Відеопривітання зі Страсною п'ятницею

Привітання зі Страсною п'ятницею (відео: YouTube)

Раніше ми писали, яка молитва на Страсну п'ятницю допоможе в прощенні всіх гріхів.