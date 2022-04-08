Страстная неделя по дням: что и когда можно и нельзя делать

Совсем скоро наступает праздник Пасхи. В 2022 году православные отметят его 24 апреля, а католики - 17 апреля. Подготовка к светлому дню начинается с сорокадневного поста, но на Страстную неделю выпадают самые строгие ограничения и главные предпраздничные приготовления.
Что нужно делать каждый день недели перед Пасхой, все традиции и запреты - в материале Styler.
Даты празднования Воскресения Христова у православных христиан и католиков отличаются на неделю. Католическая Пасха выпадает на 17 апреля, поэтому Страстная неделя продлится с 10-го по 16 апреля.
По православному календарю Светлое Христово Воскресение отмечается 24 апреля, а Страстная седмица - 17- 23 апреля.
Каждый день недели перед Пасхой посвящен воспоминаниями о последних днях мирской жизни Иисуса Христа, его распятии и смерти.
Последнее воскресенье перед Пасхой называют Вербным или Пальмовым. Согласно библейским писаниям, в этот день Христос торжественно вошел в Иерусалим, а люди устилали его дорогу пальмовыми ветвями.
С этим и связана традиция освящение веточек пальмы в церкви. В Украине и многих славянских странах на богослужениях освящают вербу.
Считается, что освященная верба становится целебной. По примете, нужно проглотить несколько "котиков", чтобы не болело горло. Также принято после службы бить друг друга веточками и приговаривать:
Не я б'ю - верба б'є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!
Вспоминается событие Ветхого Завета о том, как братья из-за зависти продали в рабство патриарха Иосифа. Также считается, что в этот день Иисус Христос находился в Витании и проклял бесплодную смоковницу, которая символизировала душу, не раскаявшуюся в грехах.
В этот день традиционно начинается уборка дома к празднику Пасхи.
Посвящен воспоминаниям о пророчествах Христа о предательстве Иуды и отречении Петра, его учения в Иерусалимском храме о добрых делах, талантах, Страшном суде.
В Великий вторник готовят праздничные наряды, можно работать на земле. Раньше мужчины в этот день выбирали дрова для выпекания пасок.
Считается, что в этот день Иуда Искариот решил предать Сына Божьего, получив за это 30 сребреников. В среду верующие исповедуются в церкви, в домах завершаются последние приготовления к выпечке сдобных пасок.
День перед распятием Христа, когда состоялась Тайная вечеря. Церковью чествуется установление Таинства причастия. В храмах проходит богослужение, во время которого вспоминают страдания Сына Божьего, совершается причастие.
В народе Великий четверг получил название "Чистый", когда в домах проводят генеральную уборку, стирают одежду, также пекут паски и красят яйца.
По примете, купание до рассвета в Чистый четверг "смывает" все грехи и дарит здоровье. В этот день готовят особую "четверговую соль" - ее запекают в печи или прокаливают на сковороде, ссыпают в мешочек с молитвой и ставят за икону. Такой солью затем приправляют блюда на Пасху, добавляют в еду при различных болезнях или берут в дорогу на удачу.
Страстная пятница - день скорби и самых строгих запретов перед Пасхой. В этот день Иисус Христос был распят на кресте и умер ради искупления людских грехов. На вечерней службе выносят Плащаницу, символизирующую погребальную ткань, которой было накрыто тело Христа.
Многие в Страстную пятницу полностью отказываются от пищи до выноса Плащаницы. Также нельзя работать по дому, стирать. Принято вести себя сдержанно, не злословить, отказаться от развлечений.
Вспоминается смерть Христа и то, как дух Спасителя спустился в преисподню и вывел оттуда души праведников. В храме Иерусалима в субботу сходит Благодатный огонь, в церквях начинаются торжественные службы с освящением пасхальных корзинок.
Хозяйки в субботу готовят блюда для праздничного стола, пекут паски, красят яйца. В этот день еще соблюдается строгий пост - запрещено есть пищу с маслом.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в апреле 2022.