Страстная неделя по дням: что и когда можно и нельзя делать

Страстная неделя 2022: когда начинается

Даты празднования Воскресения Христова у православных христиан и католиков отличаются на неделю. Католическая Пасха выпадает на 17 апреля, поэтому Страстная неделя продлится с 10-го по 16 апреля.

По православному календарю Светлое Христово Воскресение отмечается 24 апреля, а Страстная седмица - 17- 23 апреля.

Каждый день недели перед Пасхой посвящен воспоминаниями о последних днях мирской жизни Иисуса Христа, его распятии и смерти.

Вербное воскресенье

Последнее воскресенье перед Пасхой называют Вербным или Пальмовым. Согласно библейским писаниям, в этот день Христос торжественно вошел в Иерусалим, а люди устилали его дорогу пальмовыми ветвями.

С этим и связана традиция освящение веточек пальмы в церкви. В Украине и многих славянских странах на богослужениях освящают вербу.

Фото: в воскресенье перед Пасхой освящают вербу (pixabay.com)

Считается, что освященная верба становится целебной. По примете, нужно проглотить несколько "котиков", чтобы не болело горло. Также принято после службы бить друг друга веточками и приговаривать:

Не я б'ю - верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Великий понедельник

Вспоминается событие Ветхого Завета о том, как братья из-за зависти продали в рабство патриарха Иосифа. Также считается, что в этот день Иисус Христос находился в Витании и проклял бесплодную смоковницу, которая символизировала душу, не раскаявшуюся в грехах.

В этот день традиционно начинается уборка дома к празднику Пасхи.

Великий вторник

Посвящен воспоминаниям о пророчествах Христа о предательстве Иуды и отречении Петра, его учения в Иерусалимском храме о добрых делах, талантах, Страшном суде.

В Великий вторник готовят праздничные наряды, можно работать на земле. Раньше мужчины в этот день выбирали дрова для выпекания пасок.

Великая среда

Считается, что в этот день Иуда Искариот решил предать Сына Божьего, получив за это 30 сребреников. В среду верующие исповедуются в церкви, в домах завершаются последние приготовления к выпечке сдобных пасок.

Великий четверг

День перед распятием Христа, когда состоялась Тайная вечеря. Церковью чествуется установление Таинства причастия. В храмах проходит богослужение, во время которого вспоминают страдания Сына Божьего, совершается причастие.

Фото: Чистый четверг - день уборки в доме (pixabay.com)

В народе Великий четверг получил название "Чистый", когда в домах проводят генеральную уборку, стирают одежду, также пекут паски и красят яйца.

По примете, купание до рассвета в Чистый четверг "смывает" все грехи и дарит здоровье. В этот день готовят особую "четверговую соль" - ее запекают в печи или прокаливают на сковороде, ссыпают в мешочек с молитвой и ставят за икону. Такой солью затем приправляют блюда на Пасху, добавляют в еду при различных болезнях или берут в дорогу на удачу.

Великая пятница

Страстная пятница - день скорби и самых строгих запретов перед Пасхой. В этот день Иисус Христос был распят на кресте и умер ради искупления людских грехов. На вечерней службе выносят Плащаницу, символизирующую погребальную ткань, которой было накрыто тело Христа.

Многие в Страстную пятницу полностью отказываются от пищи до выноса Плащаницы. Также нельзя работать по дому, стирать. Принято вести себя сдержанно, не злословить, отказаться от развлечений.

Фото: Страстная пятница - день скорби о казни Христа (pixabay.com)

Великая суббота

Вспоминается смерть Христа и то, как дух Спасителя спустился в преисподню и вывел оттуда души праведников. В храме Иерусалима в субботу сходит Благодатный огонь, в церквях начинаются торжественные службы с освящением пасхальных корзинок.

Хозяйки в субботу готовят блюда для праздничного стола, пекут паски, красят яйца. В этот день еще соблюдается строгий пост - запрещено есть пищу с маслом.