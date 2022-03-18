Православный календарь на апрель 2022: важные даты самого особенного месяца в году
Апрель 2022 - самый особенный месяц в году для православных украинцев, ведь мы будем праздновать Пасху, Благовещение, Вербное воскресенье, также нас ждет Страстная неделя, где каждый день имеет свои традиции.
Все важные даты второго месяца весны - читайте ниже в материале Styler.
Вот какие праздники нас ждут в апреле 2022:
2 апреля - Вселенская родительская суббота;
3 апреля - Преподобного Иоанна Лествичника;
5 апреля - Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Стояние Марии Египетской;
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы;
8 апреля - Собор Архангела Гавриила;
9 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста);
10 апреля - Преподобный Иларион Новый (Пеликитский). Преподобной Марии Египетской, Радомишльской иконы Божией Матери;
16 апреля - Лазарева суббота;
17 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень В Иерусалим;
18 апреля - Страстная седмица (продлится по 24 апреля);
21 апреля - Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной Вечери;
22 апреля - Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа;
23 апреля - Великая суббота;
24 апреля - ПАСХА (Светлое Христово Воскресение);
25 апреля - Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 1 мая);
30 апреля - Преподобного Паисия Киевского.
Ранее мы писали, какие традиции имеет Благовещение, которое отмечается ежегодно 7 апреля.
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