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Православный календарь на апрель 2022: важные даты самого особенного месяца в году

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Пятница 18 марта 2022 09:59
Православный календарь на апрель 2022: важные даты самого особенного месяца в году Коллаж РБК-Украина: Православный календарь на апрель 2022
Автор: Светлана Мащенко

Апрель 2022 - самый особенный месяц в году для православных украинцев, ведь мы будем праздновать Пасху, Благовещение, Вербное воскресенье, также нас ждет Страстная неделя, где каждый день имеет свои традиции.

Все важные даты второго месяца весны - читайте ниже в материале Styler.

Вот какие праздники нас ждут в апреле 2022:

2 апреля - Вселенская родительская суббота;

3 апреля - Преподобного Иоанна Лествичника;

5 апреля - Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Стояние Марии Египетской;

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля - Собор Архангела Гавриила;

9 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста);

10 апреля - Преподобный Иларион Новый (Пеликитский). Преподобной Марии Египетской, Радомишльской иконы Божией Матери;

16 апреля - Лазарева суббота;

17 апреля - Вербное воскресенье. Вход Господень В Иерусалим;

18 апреля - Страстная седмица (продлится по 24 апреля);

21 апреля - Великий (чистый) четверг. Воспоминание Тайной Вечери;

22 апреля - Великая пятница. Воспоминание Святых Страстей Иисуса Христа;

23 апреля - Великая суббота;

24 апреля - ПАСХА (Светлое Христово Воскресение);

25 апреля - Пасхальная (Светлая) седмица (продлится по 1 мая);

30 апреля - Преподобного Паисия Киевского.

Ранее мы писали, какие традиции имеет Благовещение, которое отмечается ежегодно 7 апреля.

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