Страсний тиждень по днях: що і коли можна і не можна робити

Страсний тиждень 2022: коли починається

Дати святкування Воскресіння Христового у православних християн та католиків відрізняються на тиждень. Католицький Великдень випадає на 17 квітня, тому Страсний тиждень триватиме з 10 по 16 квітня.

За православним календарем Світле Христове Воскресіння відзначається 24 квітня, а Страсний тиждень - 17-23 квітня.

Кожен день тижня перед Великоднем присвячений спогадами про останні дні мирського життя Ісуса Христа, його розп'яття та смерть.

Вербна неділя

Останню неділю перед Великоднем називають Вербною або Пальмовою. Згідно з біблійними писаннями, цього дня Христос урочисто увійшов до Єрусалиму, а люди встеляли його дорогу пальмовими гілками.

З цим і пов'язана традиція освячення гілочок пальми у церкві. В Україні та багатьох слов'янських країнах на богослужіннях освячують вербу.

Фото: у неділю перед Великоднем освячують вербу (pixabay.com)

Вважається, що освячена верба стає цілющою. За прикметою, потрібно проковтнути кілька "котиків", щоб не боліло горло. Також прийнято після служби бити один одного гілочками та примовляти:

Не я б'ю - верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Великий понеділок

Згадується подія Старого Завіту про те, як брати через заздрість продали в рабство патріарха Йосипа. Також вважається, що в цей день Ісус Христос перебував у Вітанії та прокляв безплідну смоковницю, яка символізувала душу, що не розкаялася у гріхах.

Цього дня традиційно розпочинається прибирання будинку до свята Великодня.

Великий вівторок

Присвячений загдкам про пророцтва Христа щодо зради Юди і зречення Петра, його вчення в Єрусалимському храмі про добрі справи, таланти, Страшний суд.

У Великий вівторок готують святкове вбрання, можна працювати на землі. Раніше чоловіки у цей день вибирали дрова для випікання пасок.

Велика середа

Вважається, що цього дня Юда Іскаріот вирішив зрадити Сина Божого, отримавши за це 30 срібняків. У середу віруючі сповідаються у церкві, у будинках завершуються останні приготування до випікання здобних пасок.

Великий четвер

День перед розп'яттям Христа, коли відбулася Тайна вечеря. Церквою вшановується встановлення Таїнства причастя. У храмах відбувається богослужіння, під час якого згадують страждання Сина Божого, звершується причастя.

Фото: Чистий четвер - день прибирання у будинку (pixabay.com)

У народі Великий четвер отримав назву "Чистий", коли в будинках проводять генеральне прибирання, прання одягу, також печуть паски та фарбують яйця.

За прикметою, купання до світанку у Чистий четвер "змиває" всі гріхи та дарує здоров'я. Цього дня готують особливу "четвергову сіль" - її запікають у печі або прожарюють на сковороді, зсипають у мішечок із молитвою та ставлять за ікону. Такою сіллю потім приправляють страви на Великдень, додають у їжу при різних хворобах або беруть у дорогу на удачу.

Велика п'ятниця

Страсна п'ятниця - день скорботи та найсуворіших заборон перед Великоднем. Цього дня Ісус Христос був розіп'ятий на хресті та помер заради спокути людських гріхів. На вечірній службі виносять Плащаницю, що символізує похоронну тканину, якою було накрито тіло Христа.

Багато хто в Страсну п'ятницю повністю відмовляється від їжі до винесення Плащаниці. Також не можна працювати по дому, прати. Прийнято поводитися стримано, не лихословити, відмовитися від розваг.

Фото: Страсна п'ятниця - день скорботи про страту Христа (pixabay.com)

Велика субота

Згадується смерть Христа і те, як дух Спасителя спустився в пекло і вивів звідти душі праведників. У храмі Єрусалима в суботу сходить Благодатний вогонь, у церквах розпочинаються урочисті служби з освяченням великодніх кошиків.

Господині в суботу готують страви для святкового столу, печуть паски, фарбують яйця. У цей день дотримуються суворого посту - заборонено їсти їжу з олією.