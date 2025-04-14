Страсний тиждень 2025: найважливіші заборони та традиції на кожний день

Страсний тиждень, хоч і формально не є частиною Великого посту, має велике значення для християн. Віряни дотримуються суворих заборон, що допомагають зберегти духовну чистоту, а також готуються до свята через народні звичаї та обряди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кожен день Страсного тижня та обмеження та традиції, яких потрібно дотримуватись.
Цього дня віряни починають підготовку до святкування Великодня. У домі проводиться генеральне прибирання, звертається особлива увага на миття вікон, оскільки зустрічати свято з брудними вікнами вважається поганою прикметою.
У народі вірять, що яскраве сонце в цей день обіцяє хороший врожай. Крім того, віряни умиваються водою, в яку кладуть золоті та срібні прикраси для збереження молодості і добробут.
У Страсний тиждень віряни відмовляються від алкоголю та полових стосунків.
Цього дня Церква згадує притчі Ісуса, а також підготовку до свята. Віряни продовжують приготування до Великодня: купують продукти для святкового столу, вибирають святкові рушники та скатерті. У день святого вівторка також можна працювати на землі. Це час для завершення прибирання дому та продовження підготовки до Пасхи.
Цього дня згадується зрада Іуди та покаяння грішниці, яка помазала ноги Ісуса. Віряни в цей день сповідаються, очищаючи свої душі від гріхів. У багатьох родинах продовжують приготування до Великодня, зокрема купують яйця для фарбування. Завершується генеральне прибирання та прикраса дому до свята.
Чистий четвер - це день, коли згадується Тайна вечеря Ісуса з апостолами. Віряни в цей день часто причащаються, а також виконують традиційне купання та умивання, що має очищаючу силу.
У Чистий четвер готують пасхальні страви, пекуть паски, фарбують яйця і роблять генеральне прибирання в оселі. Окрім того, можна вживати теплу рослинну їжу та невелику кількість вина.
Це день скорботи, коли згадується розп'яття Ісуса Христа. Віряни цього дня часто відмовляються від їжі до вечірньої служби, коли в церкві виносять Плащаницю. Весь день краще провести в молитвах і спокої, уникаючи веселощів і святкувань. Страсна п'ятниця є часом для глибокого духовного очищення.
У Велику суботу віряни згадують смерть Ісуса Христа. Це день очікування Воскресіння, коли всі збираються в храм на службу. Вечірня служба завершує Великий піст, і після неї можна відсвяткувати Великдень. У цей день священники змінюють чорні одежі на білі, що символізує радість воскресіння.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Credo.pro, Вікіпедія.