Страсний тиждень 2025: найважливіші заборони та традиції на кожний день

Великий понеділок

Цього дня віряни починають підготовку до святкування Великодня. У домі проводиться генеральне прибирання, звертається особлива увага на миття вікон, оскільки зустрічати свято з брудними вікнами вважається поганою прикметою.

У народі вірять, що яскраве сонце в цей день обіцяє хороший врожай. Крім того, віряни умиваються водою, в яку кладуть золоті та срібні прикраси для збереження молодості і добробут.

У Страсний тиждень віряни відмовляються від алкоголю та полових стосунків.

Великий вівторок

Цього дня Церква згадує притчі Ісуса, а також підготовку до свята. Віряни продовжують приготування до Великодня: купують продукти для святкового столу, вибирають святкові рушники та скатерті. У день святого вівторка також можна працювати на землі. Це час для завершення прибирання дому та продовження підготовки до Пасхи.

У Страсний тиждень згадується Тайна вечеря (зображення: Вікіпедія)

Велика середа

Цього дня згадується зрада Іуди та покаяння грішниці, яка помазала ноги Ісуса. Віряни в цей день сповідаються, очищаючи свої душі від гріхів. У багатьох родинах продовжують приготування до Великодня, зокрема купують яйця для фарбування. Завершується генеральне прибирання та прикраса дому до свята.

Чистий четвер

Чистий четвер - це день, коли згадується Тайна вечеря Ісуса з апостолами. Віряни в цей день часто причащаються, а також виконують традиційне купання та умивання, що має очищаючу силу.

У Чистий четвер готують пасхальні страви, пекуть паски, фарбують яйця і роблять генеральне прибирання в оселі. Окрім того, можна вживати теплу рослинну їжу та невелику кількість вина.

У Страсну п'ятницю згадується Розп'яття Спасителя (зображення: Pixabay.com)

Страсна п'ятниця

Це день скорботи, коли згадується розп'яття Ісуса Христа. Віряни цього дня часто відмовляються від їжі до вечірньої служби, коли в церкві виносять Плащаницю. Весь день краще провести в молитвах і спокої, уникаючи веселощів і святкувань. Страсна п'ятниця є часом для глибокого духовного очищення.

Велика субота

У Велику суботу віряни згадують смерть Ісуса Христа. Це день очікування Воскресіння, коли всі збираються в храм на службу. Вечірня служба завершує Великий піст, і після неї можна відсвяткувати Великдень. У цей день священники змінюють чорні одежі на білі, що символізує радість воскресіння.

Богоматір та розп'ятий Христос (зображення: Pixabay.com)