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Страсна субота: що заборонено робити сьогодні і головні традиції

4 травня - Страсна субота (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

4 травня - останній день до свята Господнього воскресіння, Страсна або Велика субота. А вже завтра українці святкуватимуть Великдень.

Про головні заборони і прикмети цього дня, а також про те, хто сьогодні святкує іменини, РБК-Україна (проєкт Styler)

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Локальна Історія, Ukrainer.

Історія свята

Відповідно до біблійних переказів, Господня душа цього дня перебувала в пеклі для врятування душ померлих. Завдяки подоланню своєї смерті, Ісус визволив праведників.

Мучениця Пелагея, яка жила в 3 столітті, за церковними історіями, була донькою язичників. Проте почувши від знайомих християн розповіді про Христа, прийняла нову віру, охрестилася і стала поширювати християнське вчення.

Імператор Діоклитіан намагався відвернути її від віри, обіцяючи багатства, проте дівчина відмовилася - за що її засудили до спалення. За століття на місці поховання Пелагеї була збудована церква.

Згадують сьогодні й священномученика Еразма - єпископа італійського міста Формії, який зазнав тортур за часів правління Діоклитіана. Однак, за переказами, Еразм дивом уникнув смерті і залишився неушкодженим.

Здивований імператор відпустив єпископа, який, повернувшись до міста, продовжив свою діяльність.

Церковні і народні традиції Страсної суботи

В цей день закінчували підготовку до Великодня - субота вважалася останнім днем до свята, коли дозволялося випікати паски, виготовляти писанки і крашанки.

Паска, як і писанки, була сакральним символом, що певною мірою символізував початок нового життя - по тому, як вдалася паска, визначали майбутнє родини.

Саме тому писанкарством і виготовленням пасок займалися наодинці, не пускаючи нікого в дім - аби не зурочили.

До того ж в багатьох селищах західних областей України збереглася традиція випікати паску саме в суботу, а не Чистий четвер - і до вечора складати кошик.

Цей день зазвичай проводять з молитвами, а також заведено просити пробачення у близьких і родичів. В храмах проходять служби і Літургія, читають Євангеліє.

Після славослів'я Плащаницю обносять довкола церкви, під час цієї дії співають поховальне "Святий Боже...". А опівночі відбувається урочисте богослужіння - Хресна хода - після якого закінчуються обмеження посту.

Що категорично не можна робити цього дня

  • Сьогодні не можна святкувати, вживати алкоголь або одружуватися.
  • В Велику суботу заборонено відвідувати кладовища.
  • Не можна в Страсну суботу займатися важкою або творчою працею.
  • Як і для більшості церковних свят, в Страсну суботу існує заборона лайки, пліток чи лихослів'я.
  • Не рекомендують йти на полювання чи рибалку, а також купатися.
  • Все ще триває Великий піст, тому не вживають в їжу продукти тваринного походження, а також олію і термічно оброблені продукти.

Які народні прикмети

  • За прикметами, не можна співати - потім доведеться плакати.
  • Якщо сьогодні багато травневих жуків - до засухи.
  • 4 травня чутно кування зозулі - погода буде гарною.
  • Якщо у Страсну суботу йде сильний дощ - буде рясний врожай.
  • Сьогодні терен цвіте - травень буде холодним.
  • Якщо сьогодні зграями літають горобці - буде вітряно.

У кого день ангела

4 травня іменини відзначають: Марія, Іван, Микита, Микола, Кирило, Клим, Ян, Леонтій, Антон, Пелагея.

До речі, нещодавно ми писали про те, як вітатися на Великдень.

Читайте також, чи можна святити паску перед Великоднем.

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