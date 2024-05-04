Страсна субота: що заборонено робити сьогодні і головні традиції

4 травня - останній день до свята Господнього воскресіння, Страсна або Велика субота. А вже завтра українці святкуватимуть Великдень.
Про головні заборони і прикмети цього дня, а також про те, хто сьогодні святкує іменини, РБК-Україна (проєкт Styler)
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Локальна Історія, Ukrainer.
Відповідно до біблійних переказів, Господня душа цього дня перебувала в пеклі для врятування душ померлих. Завдяки подоланню своєї смерті, Ісус визволив праведників.
Мучениця Пелагея, яка жила в 3 столітті, за церковними історіями, була донькою язичників. Проте почувши від знайомих християн розповіді про Христа, прийняла нову віру, охрестилася і стала поширювати християнське вчення.
Імператор Діоклитіан намагався відвернути її від віри, обіцяючи багатства, проте дівчина відмовилася - за що її засудили до спалення. За століття на місці поховання Пелагеї була збудована церква.
Згадують сьогодні й священномученика Еразма - єпископа італійського міста Формії, який зазнав тортур за часів правління Діоклитіана. Однак, за переказами, Еразм дивом уникнув смерті і залишився неушкодженим.
Здивований імператор відпустив єпископа, який, повернувшись до міста, продовжив свою діяльність.
В цей день закінчували підготовку до Великодня - субота вважалася останнім днем до свята, коли дозволялося випікати паски, виготовляти писанки і крашанки.
Паска, як і писанки, була сакральним символом, що певною мірою символізував початок нового життя - по тому, як вдалася паска, визначали майбутнє родини.
Саме тому писанкарством і виготовленням пасок займалися наодинці, не пускаючи нікого в дім - аби не зурочили.
До того ж в багатьох селищах західних областей України збереглася традиція випікати паску саме в суботу, а не Чистий четвер - і до вечора складати кошик.
Цей день зазвичай проводять з молитвами, а також заведено просити пробачення у близьких і родичів. В храмах проходять служби і Літургія, читають Євангеліє.
Після славослів'я Плащаницю обносять довкола церкви, під час цієї дії співають поховальне "Святий Боже...". А опівночі відбувається урочисте богослужіння - Хресна хода - після якого закінчуються обмеження посту.
4 травня іменини відзначають: Марія, Іван, Микита, Микола, Кирило, Клим, Ян, Леонтій, Антон, Пелагея.
До речі, нещодавно ми писали про те, як вітатися на Великдень.
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