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Страстная суббота: что запрещено делать сегодня и главные традиции

4 мая - Страстная суббота (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

4 мая - последний день до праздника Господнего воскресения, Страстная или Великая суббота. А уже завтра украинцы будут праздновать Пасху.

О главных запретах и приметах этого дня, а также о том, кто сегодня празднует именины, РБК-Украина (проект Styler)

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Локальна Історія, Ukrainer.

История праздника

Согласно библейским преданиям, Господня душа в этот день находилась в аду для спасения душ умерших. Благодаря преодолению своей смерти Иисус вызволил праведников.

Мученица Пелагея, жившая в 3 веке, по церковным историям, была дочерью язычников. Однако услышав от знакомых христиан рассказы о Христе, приняла новую веру, крестилась и стала распространять христианское учение.

Император Диоклитиан пытался отвлечь ее от веры, обещая богатства, однако девушка отказалась - за что ее приговорили к сожжению. Через столетие на месте захоронения Пелагеи была построена церковь.

Вспоминают сегодня и священномученика Эразма - епископа итальянского города Формии, который подвергся пыткам во времена правления Диоклитиана. Однако, по преданию, Эразм чудом избежал смерти и остался невредимым.

Удивленный император отпустил епископа, который, вернувшись в город, продолжил свою деятельность.

Церковные и народные традиции Страстной субботы

В этот день заканчивали подготовку к Пасхе - суббота считалась последним днем к празднику, когда разрешалось выпекать паски, изготовлять писанки и крашанки.

Паска, как и писанки, была сакральным символом, в определенной степени символизировавшим начало новой жизни - по тому, как удалась пасха, определяли будущее семьи.

Именно поэтому писанкарством и изготовлением пасок занимались наедине, не пуская никого в дом - чтобы не сглазили.

К тому же во многих поселках западных областей Украины сохранилась традиция выпекать паску именно в субботу, а не Чистый четверг - и до вечера складывать корзину.

Этот день обычно проводят с молитвами, а также принято просить прощения у близких и родственников. В храмах проходят службы и Литургия, читают Евангелие.

После славословия Плащаницу обносят вокруг церкви, во время этого действия поют погребальное "Святой Боже...". А в полночь совершается торжественное богослужение - Крестный ход - после которого заканчиваются ограничения поста.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Сегодня нельзя праздновать, употреблять алкоголь или жениться.
  • В Великую субботу запрещено посещать кладбища.
  • Нельзя в Страстную субботу заниматься тяжелым или творческим трудом.
  • Как и для большинства церковных праздников, в Страстную субботу существует запрет брани, сплетен или сквернословия.
  • Не рекомендуют идти на охоту или рыбалку, а также купаться.
  • Все еще продолжается Великий пост, поэтому не употребляют в пищу продукты животного происхождения, а также растительное масло и термически обработанные продукты.

Какие народные приметы

  • По приметам, нельзя петь - потом придется плакать.
  • Если сегодня много майских жуков - к засухе.
  • 4 мая слышна ковка кукушки - погода будет хорошей.
  • Если в Страстную субботу идет сильный дождь - будет обильный урожай.
  • Сегодня терновник цветет - май будет холодным.
  • Если сегодня стаями летают воробьи - будет ветрено.

У кого день ангела

4 мая именины отмечают: Мария, Иван, Никита, Николай, Кирилл, Клим, Ян, Леонтий, Антон, Пелагея.

Кстати, недавно мы писали о том, как здороваться на Пасху.

Читайте также, можно ли святить паску перед Пасхой.

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