Страсна пʼятниця 2025: що не можна робити в жодному разі, прикмети і традиції

18 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають один з найважливіших днів у році - Страсну п'ятницю, день скорботи та духовного зосередження. До кінця року залишається 257 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 18 квітня і у кого День ангела.
У п’ятницю перед Великоднем християни згадують важливі події, що сталися напередодні воскресіння Ісуса Христа - Його арешт, суд і страта.
Згідно зі Святим Письмом, після Таємної вечері Ісуса схопили за наказом юдейських релігійних лідерів. Його звинуватили у блюзнірстві, бо Він заявив, що є Сином Божим. Ісуса привели на допит до римського правителя Понтія Пілата, який наказав піддати Його катуванням.
Хоча, за переказами, сам Пілат не вбачав вини у Христі та мав намір звільнити Його, замість цього засудити справжнього злочинця - Варавву. Однак через тиск з боку розлюченого натовпу він усе ж дав згоду на розп’яття. Під час смерті Ісуса, за біблійною розповіддю, відбувся землетрус.
Страсна п’ятниця - це день глибокого суму і духовного зосередження, що символізує жертву Ісуса заради порятунку людства від гріхів. У цей день у церквах проходять особливі богослужіння, а також виноситься Плащаниця - полотно, в яке було обгорнуте Його тіло після смерті.
Згідно з церковною традицією, саме у п’ятницю Ісус пройшов свій хресний шлях: Він власноруч ніс хрест вузькими вулицями Єрусалима, після чого був розіп’ятий на горі Голгофі.
Після смерті Христа Його послідовники - Йосип з Аримафеї та Никодим - попросили дозволу поховати Вчителя. Вони обгорнули Його тіло в полотно, просочене ароматичними травами, і поклали в нову печеру, що слугувала гробницею. Вхід до гробниці було закрито великим каменем. Через те, що Ісус передбачав Своє воскресіння, Пілат наказав виставити біля гробниці варту, щоби її охороняти.
У Страсну п’ятницю, згідно з церковними традиціями, слід зберігати тишу, уникати веселощів і дотримуватися суворого посту.
Хоча офіційної заборони на роботу немає, віряни зазвичай присвячують день молитві та роздумам. У народі ж побутує повір’я, що будь-яка фізична праця цього дня - небажана. Особливо не рекомендується копати землю чи щось садити - вважається, що посіяне в цей день не проросте. Усі хатні справи слід завершити напередодні, у Чистий четвер.
Також варто утриматися від прибирання, прання, ремонту й навіть голосних розмов. Не можна сваритися, вживати алкоголь чи говорити злі слова. Веселощі, музика й танці в цей день - під суворою забороною, адже це час скорботи й пам’яті про страждання Ісуса.
У церквах проходять особливі богослужіння, зокрема винос Плащаниці, що символізує тілесне прощання з Христом. До моменту виносу Плащаниці віруючі зазвичай дотримуються суворого посту й нічого не їдять. Лише після повернення з храму родина сідає за стіл і споживає пісну їжу - без м’яса, риби й навіть без олії.
18 квітня треба привітати з іменинами:
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.