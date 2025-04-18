Страстная пятница 2025: что нельзя делать ни в коем случае, приметы и традиции

Страстная пятница: что это за церковный праздник

В пятницу перед Пасхой христиане вспоминают важные события, произошедшие накануне воскресения Иисуса Христа - Его арест, суд и казнь.

Согласно Священному Писанию, после Тайной вечери Иисуса схватили по приказу иудейских религиозных лидеров. Его обвинили в кощунстве, потому что Он заявил, что является Сыном Божьим. Иисуса привели на допрос к римскому правителю Понтию Пилату, который приказал подвергнуть Его пыткам.

Хотя, по преданию, сам Пилат не видел вины во Христе и намеревался освободить Его, вместо этого осудить настоящего преступника - Варавву. Однако из-за давления со стороны разъяренной толпы он все же дал согласие на распятие. Во время смерти Иисуса, по библейскому рассказу, произошло землетрясение.

Страстная пятница - это день глубокой скорби и духовного сосредоточения, символизирующий жертву Иисуса ради спасения человечества от грехов. В этот день в церквях проходят особые богослужения, а также выносится Плащаница - полотно, в которое было обернуто Его тело после смерти.

Согласно церковной традиции, именно в пятницу Иисус прошел свой крестный путь: Он собственноручно нес крест по узким улицам Иерусалима, после чего был распят на горе Голгофе.

После смерти Христа Его последователи - Иосиф из Аримафеи и Никодим - попросили разрешения похоронить Учителя. Они обернули Его тело в полотно, пропитанное ароматическими травами, и положили в новую пещеру, которая служила гробницей. Вход в гробницу был закрыт большим камнем. Так как Иисус предсказывал Свое воскресение, Пилат приказал выставить возле гробницы стражу, чтобы ее охранять.

Распятие Христа (изображение: Википедия)

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу, согласно церковным традициям, следует сохранять тишину, избегать веселья и соблюдать строгий пост.

Хотя официального запрета на работу нет, верующие обычно посвящают день молитве и размышлениям. В народе же бытует поверье, что любой физический труд в этот день - нежелателен. Особенно не рекомендуется копать землю или что-то сажать - считается, что посеянное в этот день не прорастет. Все домашние дела следует завершить накануне, в Чистый четверг.

Также стоит воздержаться от уборки, стирки, ремонта и даже громких разговоров. Нельзя ссориться, употреблять алкоголь или говорить злые слова. Веселье, музыка и танцы в этот день - под строгим запретом, ведь это время скорби и памяти о страданиях Иисуса.

Народные приметы и традиции Великой пятницы

В церквях проходят особые богослужения, в частности вынос Плащаницы, символизирующий телесное прощание с Христом. До момента выноса Плащаницы верующие обычно придерживаются строгого поста и ничего не едят. Только после возвращения из храма семья садится за стол и потребляет постную пищу - без мяса, рыбы и даже без масла.

По народным верованиям, двенадцать свечей , принесенных из церкви в этот день и расставленных дома, приносят счастье и согласие.

, принесенных из церкви в этот день и расставленных дома, приносят счастье и согласие. Считается, что стирка в этот день запрещена - на белье могут появиться кровавые пятна.

в этот день запрещена - на белье могут появиться кровавые пятна. А еще говорят, что в Страстную пятницу нельзя плевать на землю - это навлекает отвращение святых и несчастья.

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