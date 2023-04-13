Страсна п'ятниця 2023: що суворо заборонено робити, щоб не було великої біди

Головні заборони Страсної п'ятниці

Цього дня віряни повністю утримуються від їжі до винесення плащаниці у храмах. Можна пити воду, а ввечері - з'їсти трохи хліба.

У народі вірять, якщо сьогодні увіткнути в Землю залізний предмет, то на того, хто це зробить обрушиться велика біда. Тому роботи на городі з лопатами, сапами та іншим інвентарем заборонені. Звідси й заборона на стрижку, обрізання нігтів і так далі. Навіть хліб сьогодні потрібно ламати, а не різати.

Білизну сьогодні не можна прати й вивішувати. Вважається, що на речах можна побачити криваві плями.

Людина, що вживатиме у цей день алкоголь, може потрапити в алкогольну залежність.

Сьогодні не можна співати, веселитися, гуляти і віддаватися любовним утіхам. Вважається, що людина, яка у Страсну п'ятницю веселиться, весь рік буде плакати.

Не можна виконувати будь-яку роботу - прати, прибирати, готувати (за винятком пасок), працювати в саду або городі. Будь-які рослини, посаджені в цей день, загинуть (крім петрушки - вона дасть подвійний урожай).

Не можна проводити обряд вінчання і хрещення, як і протягом всього Страсного тижня. Якщо ж яке-небудь сімейне свято випадає на п'ятницю - його потрібно перенести.

Що треба зробити в цей великий день

Головним обрядом у п'ятницю є вечірнє богослужіння з виносом плащаниці, яка символізує похоронну тканину, якою було накрито тіло Христа.

Сьогодні потрібно присвятити себе роздумам над подіями цього дня, які описуються в Євангелії.

У Страсну п'ятницю дозволяється пекти паски - це єдина робота, на яку не накладається заборона. Але перед тим, як взятися за тісто, потрібно прочитати "Отче наш". Подейкують, що хліб, спечений сьогодні, вважається священним, він цілий рік може не пліснявіти.

Вважається, що після п'ятничної служби потрібно принести в дім дванадцять свічок, поставити вдома і дати догоріти до кінця. Наші предки вірили, що щастя і достаток в домі будуть всі 12 місяців.

Існує також повір'я, що людина, яка протягом трьох років суворо поститися в п'ятницю, отримає попередження про свою смерть за три дні до неї.

Якщо мама відлучить дитину від грудей у цей день, то малюк виросте здоровим і сильним.

В народі вірили, що в цей день потрібно подивитися у вікно, і за тим, кого ви помітили першим, можна судити про наступний рік. Молодого чоловіка - до щастя і достатку, дружну молоду сім'ю - до миру й злагоди в родині, а от побачена за вікном стара жінка - до неприємностей вдома і на роботі.