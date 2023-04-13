Страстная пятница 2023: что строго запрещено делать, чтобы не было большой беды

Главные запреты Страстной пятницы

В этот день верующие полностью воздерживаются от еды до выноса плащаницы в храмах. Можно пить воду, а вечером - съесть немного хлеба.

В народе верят, если сегодня воткнуть в Землю железный предмет, то на того, кто это сделает, обрушится большая беда. Поэтому работы в огороде с лопатами, сапами и другим инвентарем запрещены. Отсюда и запрет на стрижку, обрезку ногтей и так далее. Даже хлеб сегодня нужно ломать, а не резать.

Белье сегодня нельзя стирать и вывешивать. Считается, что на вещах можно увидеть кровавые пятна.

Человек, употребляющий в этот день алкоголь, может попасть в алкогольную зависимость.

Сегодня нельзя петь, веселиться, гулять и отдаваться любовным утехам. Считается, что человек, который в Страстную пятницу веселится, весь год будет плакать.

Нельзя выполнять любую работу - стирать, убирать, готовить (за исключением пасок), работать в саду или огороде. Любые растения, посаженные в этот день, погибнут (кроме петрушки - она даст двойной урожай).

Нельзя проводить обряд венчания и крещения, как и в течение всей Страстной недели. Если же какой-нибудь семейный праздник выпадает на пятницу - его нужно перенести.

Что нужно сделать в этот великий день

Главным обрядом в пятницу является вечернее богослужение с выносом плащаницы, символизирующей погребальную ткань, которой было накрыто тело Христа.

Сегодня нужно посвятить себя размышлениям о событиях этого дня, которые описываются в Евангелии.

В Страстную пятницу разрешается печь паски - это единственная работа, на которую не налагается запрет. Но перед тем, как взяться за тесто, нужно прочесть "Отче наш". Поговаривают, что хлеб, испеченный сегодня, считается священным, он круглый год может не плесневеть.

Считается, что после пятничной службы следует принести в дом двенадцать свечей, поставить дома и дать догореть до конца. Наши предки верили, что счастье и довольство в доме будут все 12 месяцев.

Существует также поверье, что человек, который в течение трех лет строго постится в пятницу, получит предупреждение о своей смерти за три дня до нее.

Если мама отлучит ребенка от груди в этот день, то малыш вырастет здоровым и сильным.

В народе верили, что в этот день нужно посмотреть в окно и по тому, кого вы заметили первым, можно судить о следующем году. Молодого мужчину - к счастью и достатку, дружную молодую семью - к миру и согласию в семье, а вот увиденная за окном старая женщина - к неприятностям дома и на работе.